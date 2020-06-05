台灣決定繼續管制境外生返台就學各大學及境外生跳腳

台灣疫情趨緩，但二萬六千多名「境外學位生」卻因台灣對境外人士的嚴格邊境管制，仍無法回到台灣各大學繼續學業。教育部原訂七月解禁，但行政院3日開會後卻決定，考慮國際間普遍尚未解除邊境管制，台灣將繼續管制入境，要等全球疫情更趨緩之後，再考慮開放。

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據了解，台灣境外生解禁問題，除了考慮疫情之外，還牽涉到中港澳政治甚至國安問題，也是官方無法決定立即開放的原因。有大學校長表示，外籍博士生是台灣學術研究的重要支柱，境外生來台如果不儘速解禁，不僅部分研究所將被迫暫緩招生，連大學的世界排名都可能跟着下滑。

台灣教育部本來的計畫是，以「疫情輕微的國家」和「學位生」為優先對象，從七月起分批解禁，但行政院的會議推翻了教育部的計畫。各大學現在急得跳腳。

政大校長郭明政說，如果台灣持續追求「零」確診，恐怕會是全球最後一個解封境外生的國家，中央應思考，針對疫情已趨緩的國家及地區初步解封，漸進開放境外生來台。

台科大校長廖慶榮說，六月是各大學境外招生的關鍵期，如果政府遲不開放，握有各國大學入場券的優秀境外生恐怕會放棄來台，改選擇其他國家的學校。另外，境外生如果一整年都無法回台，也會影響學弟妹來台的意願，「斷這一年，之後會斷三年」，台灣高教多年累積的國際化成果恐怕會毀於一旦，他呼籲政府兩周內要有明確決策。

昨天有近八百位大陸來台攻讀學位的學生聯署寫信給台灣教育部，說他們正面臨入台證到期、在台灣租屋到期，甚至無法論文口試、無法暑修、無法如期畢業等問題，希望台灣政府儘快安排他們分批返台就學，他們願配合台灣防疫措施，甚至願意自費隔離。

另外由港生組成的「境外生權益小組」今們再度前往教育部遞交陳情書，說他們願意配合一切防疫措施，呼籲教育部開放境外生七月起分批來台。