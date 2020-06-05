廈門大學實驗室模擬統一 台灣合作喊卡

台灣陸委會今晚發出聲明，指廈門大學台灣研究院近日設置實驗室模擬兩岸統一，意在落實中共對台工作目標，呼籲台灣學界不應與該機構及其所屬人員進行相關交流或合作辦理活動。

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據中央社今天報道說，廈大台研院設統一實驗室，陸委會籲學界勿交流。台灣大陸委員會指出，中共去年初發布“習五條”，提出“兩制台灣方案”後，加強對台統一進程。依據廈大台研院公布資料，其新成立的“兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室”，主要在執行對岸“統一政策模擬分析”、“一國兩制台灣方案模擬分析”等研究。

陸委會指出，這些內容即在落實中共對台工作目標，更可能藉與台灣舉辦研討會或相關活動，營造兩岸統一氛圍，以分化台灣社會，陸委會將持續關注該機構後續相關作為。據陸委會表示，希望國內學者、智庫等單位應注意對方企圖，不應與該機構及其所屬人員進行相關交流或合作辦理活動，以維護兩岸健康正常的學術交流。

陸委會重申，政府一貫支持不設前提、健康的兩岸交流，此立場沒有改變。但陸方近來不斷加大對台統戰力度，透過各種交流管道拉攏分化，台灣人民絕對無法接受。陸會並強調，國人從事兩岸交流活動時，應注意相關法令規定，同時應留意中共各種促統手段，共同維護國家主權安全，避免觸法。

報道稱，廈門大學台灣研究院官網3日公告，指廈大台研院黨政聯席會議討論通過，決議成立兩所院級的“兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室”和“涉台外交研究中心”。

公告提到，實驗室旨在“面向解決台灣問題，實現祖國完全統一的重大戰略需求”，在研究與教學方面，圍繞“國家統一”形勢分析與預測、“國家統一”情境仿真模擬、兩岸融合發展政策模擬分析、“國家統一”政策模擬分析及“一國兩制”台灣方案模擬分析。此外，公告也表示，這個實驗室聲稱將透過人工智能、虛擬仿真、實驗教學、案例教學等方式，建構能增進“祖國大陸”、海峽兩岸和香港澳門、國際社會對“兩岸融合發展政策”和“國家統一政策”理解和支持的政策模擬平台。