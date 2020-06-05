日本防衛大臣稱謹慎對待習近平對日本進行國事訪問

日本防衛相河野太郎在6月5日的記者會上，就因新型冠狀病毒疫情而延期的中國國家主席習近平對日本進行國事訪問一事指出：針對安全保障環境，作為防衛大臣，我會在政府里對此進行認真的討論”，認為應對此謹慎判斷。

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河野在記者會上列舉了中國政府增加6.6%的國防預算及在釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊的中國軍機接近，航空自衛隊升空採取對應,中國海警船不斷進入釣魚島周圍日本認為是“領海”海域的事情相繼發生等，表示“有非常強的危懼感”。對於習近平訪日在新冠疫情下難以成行一事，河野指出：“在新冠疫情安定之後會怎麼考慮，將針對安全保障的狀況，在政府內認真討論。”

關於中國最近在南海強烈的主權主張，河野說指出：“對於基於單方面主張試圖改變現狀的行為，非常擔憂。”

關於習近平對日本的國事訪問，日本官房長官菅義偉在4日的記者會上指出，“現在最重要的是使新冠疫情收縮，有關具體的日程，完全沒有進行安排，現在還沒有到這個階段”。

他說：與中國之間存在着各種各樣的懸案，將繼續利用首腦會談的高級別接觸，應該堅持的主張一定要堅定地堅持，將懸案一個一個地解決，而強烈要求中國方面採取積極的對應也是很重要。

而日本外相茂木敏充在6月3日的BS富士電視台節目中表示，有關習近平作為國兵訪日，可能將在11月以後成行。他稱，特朗普總統把七國集團（G7）峰會延期到9月，在這之前將先舉行七國集團（G7）峰會和預定於11月舉行的二十國集團（G20）峰會。