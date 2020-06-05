李克強為什麼要戳穿一個巨大華麗的泡沫？

李克強，這位後鄧時代被認為最弱勢的總理，本次全國人大會議閉幕以來，人氣突然很旺，朋友圈私底下的熱評很多。

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李克強在人大閉幕後舉行的記者會上，似在不經意之間，露出一句中國有六億人人均月收入只一千元，無意間丟下一顆超級核彈，衝擊波至今不散。

泄露天機

在習近平“一尊”的地位之下，李克強甚至連溫家寶當年出來痛批文革，讚賞兩句普世價值的那種機會都沒有，這位在關鍵時刻被江曾倒換的接班人，從來就沒有摸着習李體制的滋味，很快就知趣地跟在習近平後面了，民間稱其“二掌櫃”，是頗具諷刺意味的。

李克強可能終究不甘願屍位素餐，才說出一句大實話，這句話出自他這個總理之口，讓許多在夢中，在受騙中，或者做五毛的人，不甘願地接受了他說的這樣一個基本事實：中國還有許多貧困的人，中國遠沒有達到清華大學一位姓胡的教授所說的基本超美國的地步。

承認還有許多窮人，不是恥辱，但需要一種勇氣，在中國近年浮誇風又大盛，厲害國論調四溢，總書記帶頭追夢的大環境下，李克強說出這句話，是需要一點膽量的。

李克強說這番話，其實也是沒有辦法的辦法，他清楚中國的經濟狀況嚴重地不好，新冠以來更不好，新冠以前已經很不好。他不可以像習近平主席那樣可以說，“大不了自力更生”，他找到了一個機會，說出實情算了。

李克強唯一比習近平特殊的，就是這個人大閉幕的記者會，這是趙紫陽的遺產，總理可以在記者會上發揮。他做的政府工作報告，他的所有的正式講話，都需要政治局常委會審查，沒有發揮的餘地，這是唯一說大實話的機會。

說出如此熄火的話，其實很嚴重，不把這個夢戳破，李克強是害怕等到夢化成泡沫，到時候就來不及了，還是為了什麼？李克強說出來了，讓許多中國人大吃一驚。現實就是現實，夢永遠是夢。

微信朋友圈有一位這樣評論：李克強這樣說等於打了一號的臉。李的舉動好比劉少奇1962年七千人大會發言時突然脫稿的一段插話，劉少奇說三年大饑餓是“三分天災，七分人禍”，讓毛澤東一下子陷入被動，不得不在大會上做了自我批評和檢討。但是李克強為什麼也要這樣做呢？劉少奇後來的下場他不會不知道？

還有一位評論：“二當家日前所說的六億人月收入千元，很多人只把他當一個簡單新聞看，其實還擁有最深層次的原因，這是對當前局勢的一次群嘲和否定。這是要巨大勇氣的，千萬別小看了這句話，這是對目前瘋狂已失去理性的巨舵的控訴，因為這等於直接否定’已進入小康社會的說法‘”。這位論者以為，李克強只能鼓起巨大的勇氣，戳穿一個巨大華麗的泡沫。

有分析認為，李克強說這些，思路仍然是為了搶救經濟，核心是解決就業，中國官方公布的失業率是百分之六，但華盛頓智庫戰略與國際研究中心的中國問題專家甘思德估計是百分之十五，他對美國之音表示：“全球疫情導致中國失去6千萬到1億個工作機會。那是個巨大的數字，其中大約有一半人是農民工，他們在疫情爆發後找不到任何工作。”中泰證券4月底曾估計，中國真正的失業率應為20.5%左右。深圳望正資產管理公司首席經濟學家劉陳傑4月初在『財新』雜誌撰文表示，瘟疫可能導致中國2.05億工人失業。這在中國7.75億勞動人口中，有超過25%失業率。

擺地攤

這裡就引出了李克強的另一個思路，他提出了一個地攤經濟。其實地攤經濟絕不是什麼新鮮事物，李克強這也是沒有辦法的辦法，你讓城管們先歇着，讓失業者自救。就像八零年，鄧小平也沒有高招，安徽四川農民要自留地，鄧下令把人民公社解散了，農民就吃飽了肚子。

李克強到處鼓吹恢復地攤經濟。他把這叫做人間煙火。因為之前他先放出了6億人收入僅僅1000元這個風，再來說擺地攤，許多人就比較好接受了。中國近幾十年的地攤史其實血淚斑斑，過去為了廢除地攤，出動了多少城管，有些人為了守攤與城管拚命，2016年8月11日，退伍軍人崔英傑推着三輪車，在中關村路邊賣烤腸，城管要收繳他的三輪車，他拿刀捅死了海淀城管分隊副隊長李志強，崔英傑判了死緩，李志強不幸成為全國第一位城管烈士；2009年5月16日又發生瀋陽人夏俊峰擺攤被城管查處，夏俊峰刺死兩名城管重傷一人，2013年9月被判處死刑。想到這兩個血淚故事，賈葭在朋友圈有一段評論：“看到這兩天刷屏的地攤段子，我笑不起來，因為這背後就是中國人的一段血淚史。為什麼要卧薪嘗膽而不是樂不思蜀？因為前者就是在不斷保護與銘記自己的記憶與歷史。我的一位詩人朋友說：一代人浴血的街頭，另一代人拿來練攤”。

官媒又在鼓吹，地攤發明自宋朝，地攤出大佬，馬雲，馬化騰，個個似乎從地攤而來，大家好像個個有了當地攤王的機會，先從地攤崛起，再奔億萬富翁而去，還有人念起來經：“販夫走卒，引車賣漿，古已有之…..”

其實很簡單，李克強動員擺地攤，就是因為經濟狀況很壞，失業大潮會席捲而來。城市有地攤毫無疑問接地氣，有人間煙火，一點都不錯，但現在說這些這都是說辭，現在這是一種需要。

微博上有網民回憶，“地攤經濟曾經搞過一輪，也就是因為那一輪，全國幾乎所有城市才都有了夜市。那一輪，叫下崗潮”。

經濟專家陳思進在微博評論擺地攤，“之前，對外宣傳中，中國超美已經近在咫尺了……”。“看來，我們以後的對外宣傳，要悠着點兒了，現在我周圍老外朋友，一提到中國，好像當年的日本一樣——個個富人。”