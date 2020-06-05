林榮基台北聲援六四晚會澳門兩少女持電子燭光也被帶走

目前在台灣定居的銅鑼灣書店老闆之一的林榮基，六四31周年晚上出席在台北自由廣場舉行的悼念燭光晚會，同時加入聲援的在台港人，還包括旅居台灣、有香港“詞神”之稱的流行曲作詞人林夕。中國大陸兩個特別行政區香港和澳門，同樣禁止六四晚會舉行，澳門有兩名少女只不過手持電子蠟燭，也被警察帶走。

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在台北自由廣場，據蘋果日報報道，晚上8時已有數以百計民眾聚集，林榮基及林夕兩名港人亦有到場聲援。報道指有逾2000名在台港人及台灣人參與，他們大部分身穿黑衣，手舉燭火或電子燭光，表達支持。

活動發起人、在台港人鍾慧沁所站地上鋪有一張“毋忘六四，燭光不滅，我有一個夢”的橫額。晚上8時9分，全場為六四死難者默哀一分鐘，隨後高唱歌曲《自由花》。在場人士高喊口號：平反六四八九民運，釋放中國民運人士；天滅中共，結束一黨專政；釋放香港手足；光復香港，時代革命，沒有暴徒，只有暴政；撤回“暴動”定性；撤銷所有反送中示威者控罪；解散香港警隊，刻不容緩；反對“港版國安法”；願榮光歸香港、願台灣早日獨立。

出席人士之後部分踏上中央位置用5分鐘作自由發言，林夕亦有上前說出自己的感受，指過去很少參加維園悼念活動，今年落戶台灣，看香港政府以疫情限聚令禁止港人悼念，因此更要參加台灣的六四悼念。他更用廣東話高喊結束一黨專政。

林榮基則表示，相信香港政府今次限制悼念六四，今後好難再有機會公開悼念。八九六四民運人士吳仁華說，要感謝香港人協助民運人士。今日香港人抗爭更需要海外和台灣人的支持。出席悼念活動有不少是青年學生，移居台灣港人及外籍人士。

大會最後安排全場高唱《願榮光歸香港》聲援香港，數名穿黑衣、戴上口罩的港人，手持“光復香港、時代革命”的黑色橫額和大旗，帶領在場人士歌唱，並高喊口號。

澳門雖然與香港看齊，以抗疫為由禁止六四集會，但澳門市民對悼念決心同樣沒有卻步，仍有市民自發到議事亭前地默哀，到新馬路噴水池一帶坐下，澳門當局沒有手軟，最少帶走3名悼念六四的人士，其中包括兩名只是手持電子燭光的少女。

蘋果日報引述澳門網民消息指，部份市民在新馬路噴水池一帶坐下，他們都分成2個、3個，在保持社交距離下坐下，但仍被澳門警方查問、驅趕，並且將最少3名年輕人被帶走。

有網民上載的影片顯示，澳門2名市民在新馬路噴水池一帶坐下閑聊，警員即上前截查，聲稱政府正努力打壓疫情，所以要截查他們，並要求他們跟警方離開。

上述網民上載的視頻顯示在新馬路噴水池一帶被帶走的是兩名年輕女子，報道指該兩位被帶走的女子，相信是澳門民主派立法會議員區錦新的親人。

另1名被帶走的，是一名穿黑衣的年輕男子，他因為沒帶身份證，被警方帶走核實身份。

另外，據澳門網媒“論盡媒體”報道六四晚上8時，議事亭前開始聚集大批軍裝警員，警員要求所有在場市民離開，聲稱是因疫情，故不讓他們聚集。除了驅趕、截查市民，警員亦截查多名記者，另有2名學生因無帶身份證，被警方帶回警區。

報道又指在警方驅趕該段時間內，一名黑衣少女一個人自發到議事亭前默站並低下頭默哀，少女指她站立後隨即有兩名警員上前查問，並擋在她前面，她對警員表示︰“如果我有擋到你們，我可以走。”但警員稱他們只是站在少女身前，沒有打算做什麼。但少女覺得被警員阻礙，所以自行離開，但強調離去後仍會哀悼六四死難者。