歐盟再提擴大外資收購審查 更多行業阻止中國買家

路透社透露，一份公開文件草案顯示，歐盟執委會提議擴大對區內外國投資的審查範圍，這是保護更多行業不被潛在的中國買家收購的努力的一部分。中國沒有落實去年做出的開放其經濟的正式提議，這也讓歐盟各國政府感到失望。

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據路透社說，歐盟考慮擴大外國投資審查範圍，以阻止中國買家在更多行業的收購。對在歐盟國家的部分外國投資進行監管的政策將於10月開始實施，歐盟執委會已提議通過一項法律行動將監管範圍擴大到國防、衛星通信和核能等領域的新項目。

據該報道，如果歐盟各國政府不在6月15日前提出反對，該草案將獲得通過。這是歐盟抵制一些來自中國的競爭的最新舉措。布魯塞爾方面認為，這些競爭是掠奪性的、由政府支持的，旨在獲取行業主導地位和歐盟的技術。

中國沒有落實去年做出的開放其經濟的正式提議，這也讓歐盟各國政府感到失望。

該報道稱，從10月11日起，當併購交易宣布時，如果涉及媒體、交通和通信等領域，歐盟各國政府將有義務與歐盟執委會分享交易細節。如果範圍擴大，審查將包括更多與國防、一個新的歐盟衛星通信計畫、以及一個價值數十億歐元的核聚變項目有關的項目。涉及交通、能源和歐盟衛星定位系統伽利略(Galileo)等領域的項目已經包括在審查範圍內。