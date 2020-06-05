歐盟協調 要明確對華政策

原定9月14日在德國萊比錫舉行的歐中峰會推遲，官方原因是因為新冠疫情。«世界報»周五評論指出，這凸顯歐洲27國迫切需要就共同應對中國達成一致策略，而推遲舉行歐中峰會是否另有隱情也引起猜測 ?

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新冠疫情成為託詞

«世界報»6月5日發表評論分析歐洲，美國與中國關係，指出不同國家官方用新冠疫情的託詞擺脫外交困境，如今年六四，中國政府用新寡疫情的借口沒有批准香港人每年舉行的紀念天安門死難者的六四的燭光守夜集會。

同樣德國總理默克爾用新冠疫情婉言謝絕美國總統特朗普希望6月底在華盛頓舉行G7的邀請，而特朗普原本希望能夠用舉行G7峰會向美國民眾顯示疫情受到控制，西方國家團結在美國旗下共同應對中國。

隨後德國總理再次與習近平於6月3日用新冠疫情來推遲原定9月14日在德國萊比錫舉行的歐中峰會。

德國從7月1日今年下半年開始接替擔任歐盟輪值主席國，原定的重頭戲就是9月14日在德國萊比錫召開的歐中峰會，也是向到訪的習近平展示有27個國家的歐洲，而不是17個國家的歐洲，這是指在巴爾幹地區的中東歐國家紛紛通過"17+1"等平台建立與中國的緊密經貿關係顯示出分裂的歐洲，而且其中有11個歐盟成員國受到北京一帶一路策略中的優厚待遇。

簡而言之，德國萊比錫歐中峰會屬於重要外交接觸，涉及歐盟與中國商定今後幾十年的歐中關係發展方針。

夥伴或制度競爭對手

目前歐洲與中國交往關係複雜化，在應對新冠疫情期間更是如此。評論分析指出，對於歐洲來說，中國在一些國際重要問題上歐盟的重要夥伴，如應對氣候變化，減少非洲債務等。但是在經濟問題上，中國是歐洲系統性競爭對手。歐盟需要應對日益強硬的中國，而中國推行取代模式，拒絕透明。

在中美關係日趨緊張，有可能進入冷戰的背景下讓問題更加複雜化，歐盟不希望採取類似歐洲傳統盟友美國採取的明確針對中國強硬策略，但是歐盟又不能對中國政府踐踏人權視而不見，如中國政府對新疆人的鎮壓和在香港問題上踐踏一國兩制的承諾。

香港問題和6個月後美國競選總統讓國際形勢非常緊張，而且沒有好轉的趨勢，德國用新冠疫情推遲歐中峰會，但是如何與中國保持合作同時就不同價值觀進行對話 ?

為了解決這個難題，巴黎向北京提出"承諾和要求"，如果歐盟要避免在中美日趨緊張的關係中進行選擇，歐盟27國迫切需要就共同應對中國達成一致的明確策略，考慮如何應對強大的中美兩國，他們的利益和價值標準，這比舉行一個盛大的歐中峰會更加有用。