湖南疑致大頭娃娃奶粉調查合格

湖南日前爆發疑似假奶粉導致多名幼兒營養不良，成為“大頭娃娃”，官方今天通報調查結果稱，涉案的“倍氨敏”飲料合格安全，是經銷商誇大產品性能、誤導消費，並稱已處最高罰款。醫學各科專家對涉案受害兒童鑒定，一致認為不符合大頭娃娃癥狀體征。

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據中央社今天報道稱，湖南假奶粉調查出爐：飲料合格，經銷商詐欺重罰。據該通報並稱，已對飲用“倍氨敏”後營養不良的5名兒童進行全面醫學體檢，專家組經集體評估認為，5名兒童不符合俗稱的“大頭娃娃”癥狀體征，將對他們“加強人文關懷與營養輔導”。

該報道引據人民日報官方微博消息，湖南省5日通報永興縣“蛋白固體（衝泡式）飲料”調查處置情況。湖南省市場監管局副局長陳躍文表示，此次事件是經銷商為擴大產品銷售，對產品性能作誇大宣傳的欺詐、誤導消費事件。據通報稱，涉事的“倍氨敏”是湖南唯樂可健康有限公司委託天津市德恆科技有限公司生產的一款蛋白衝泡式飲料，具有生產廠家出具的產品合格檢驗報告、市場監管部門委託第三方檢驗機構（廣東省質量監督食品檢驗站）出具的抽檢合格報告。

通報並稱，省市聯合調查組將“倍氨敏”送至湖南省食品質量安全檢驗研究院進行檢測，所檢33項主要品質和安全指標符合標準。目前沒有發現涉案食品品質安全問題。據通報指出，愛嬰坊母嬰店存在“對其商品作虛假或者引人誤解的商業宣傳”，將“倍氨敏”宣稱為奶粉進行銷售的行為，當事人承認透過虛假宣傳誤導消費者的事實。

5月28日，永興縣市場監管局向愛嬰坊母嬰店下達行政處罰決定書，責令其立即停止虛假宣傳行為，處以最高額罰款人民幣200萬元。

據中央社，對於家屬指控長期食用“倍氨敏”後，孩子罹患佝僂病變成“大頭娃娃”，通報稱，郴州市第一人民醫院下屬兒童醫院對涉事的5名兒童進行全面醫學體檢，對其頭圍、體格發育、微量元素、血常規等基本指標專案進行檢查檢測和綜合評估。其後，省衛健委組織省兒童醫院兒保科、消化科、神經內科、血液內科專家對5名兒童身體狀況進行檢查和評估。專家組經集體評估認為，5名兒童不符合俗稱的“大頭娃娃”癥狀體征。

據官方消息，5月14日，永興縣紀委監委展開調查，對在該事件中監管不力、工作力度不夠的縣市場監管局黨組成員、副局長李建軍和市場秩序監管股長曹石順予以免職處理。通報最後稱，省市聯合調查組接續將督促永興縣對涉事兒童“繼續加強人文關懷和營養指導”，密切關注和及時處理相關消費投訴，展開嬰幼兒科學餵養科普宣傳，提升消費者食品安全意識和識假辨假能力。

中央社說，陸媒新京報此前報導稱，永興縣多名過敏兒童，因為食用愛嬰坊母嬰店標榜是特殊醫學用途嬰兒配方奶粉的“倍氨敏”，全身長濕疹，體重直線下降，而且頭骨變大成了畸形的“大頭娃娃”，經醫院確診都罹患佝僂病，引發社會嘩然與關注。