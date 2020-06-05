澳大利亞嚴審外國投資 或更欲擋中國

澳大利亞今天宣布將採取更嚴格措施阻止或駁回被認為危害國家安全的投資案，對最新外國投資案展開嚴格審查，此舉普遍被視為遏止中國在澳洲日益擴大的影響力。中國企業一直是澳洲資源、農業和房地產的主要投資者。在2018-2019年獲澳洲批準的外商投資來源國名單中，中國從第二位降至第五位。美國位居第一，隨後是加拿大、新加坡和日本。

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據法新社今天報道稱，澳大利亞擬加大力度，嚴審外國投資案。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，政府將自2021年起對電信、重要基礎建設和國防等敏感產業投資案展開審查，即使是規模不大的投資案。莫里森還表示，「在澳大利亞的投資必須符合我們的條件、我們的規定，以及我們的利益。」

據該報道，根據現行規定，對於澳洲自由貿易協定的夥伴，政府委員會只會對投資金額超過12億澳元的大型投資案進行審查。但對於澳洲基於中國電信巨擘華為和中國國家情報機構關係的疑慮，禁止華為參與5G網路基礎建設，引發兩國之間的新爭議焦點。莫里森僅低調錶示：「我不認為有何不可。各國都以國家利益為考量…我們尊重其他國家的規定和利益。」

根據研擬中的修訂案，澳大利亞政府不會對現有投資案進行重審，但2021年1月1日起，一旦情況、技術和市場有任何變化，投資案隨時會被審查。

據路透社說，澳洲周五宣布修改有關外商投資的規定，修改力度為將近半個世紀以來最大，包括賦予政府更大權力，在外商投資引起國家安全方面的風險時，有權強制其退出投資。

澳洲財長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)談及有必要在經濟和國家安全之間作出平衡，他表示所有海外投資者在競購敏感資產時，將面臨更加嚴格的審查，無論交易規模如何，也不管買家是民間還是國有企業。據弗呂登貝格說，“技術一直在不斷進化，我們的地緣政治氣候也變得更加複雜，”弗呂登貝格在堪培拉表示。“實際上，世界各地政府認為海外投資可用於實現戰略目標，而不僅僅是商業目標。”

根據一項重大調整，財政部將有權最終決定修改或是實施對一筆交易的條件，或是迫使外商退出投資。財政部一份文件稱，這項權力是不可回溯的。

據路透社，弗呂登貝格沒有提供關於規則調整將針對哪些行業的全部細節，相關調整將在未來幾周內公布。但他的確給出了一些潛在目標領域的線索。他說，國家安全企業的定義可能涵蓋通信公司、能源和公用事業、國防供應鏈，以及收集、存儲和持有被認為對澳洲國家安全和國防十分關鍵的數據的企業。

這些調整是1975年現行框架建立以來澳洲外資投資政策的最大調整，實際上將使3月宣布的外資投資監管暫時性收緊成為永久性規定，以避免疫情危機期間困境資產遭到低價拋售。

根據當前法律，大部分2.75億澳元(1.908億美元)以下的民間投資不受篩查，而與澳洲達成自由貿易協議的國家中，包括中國，其企業投資受到審查的門檻是12億澳元。對國有企業而言，這個門檻是零。

據路透社說，在宣布這項調整時，弗呂登貝格並未特別提到中國或任何其他國家，但中國政府過去曾就外國投資規定的調整向澳洲提出過擔憂。

中國企業一直是澳洲資源、農業和房地產的主要投資者。

2016年，達爾文港出售給中國嵐橋集團(Landbridge)的交易引發了公眾的不安，這促使澳洲改變規則，要求關鍵基礎設施的交易必須獲得澳洲外資投資審核局(FIRB)的批准。

在2018-2019年獲澳洲批準的外商投資來源國名單中，中國從第二位降至第五位。美國位居第一，隨後是加拿大、新加坡和日本。2019年，中國的投資下降了近50%，至131億澳元(84億美元)。

政府計畫在7月前發布新規則的草案，徵求行業意見，新規計畫在2021年1月1日實施。