疫情中國報告本土清零 發表時間： 05/06/2020 - 10:40 疫情中國 北京市民被允許廣擺地攤 2020年6月5日 REUTERS - TINGSHU WANG 作者： 小山 根據中國國家衛生健康委員會周五公告，6月4日全國報告新增新冠肺炎確診病例5例，均為境外輸入病例；無新增死亡病例；無新增疑似病例。新增無癥狀感染者3例。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社報道， 中國國家衛生健康委員會周五公告說，6月4日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例5例，均為境外輸入病例（上海4例，四川1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。當日新增無癥狀感染者3例（境外輸入1例）。境外輸入現有確診病例61例（無重症病例），現有疑似病例2例。累計確診病例1,768例，累計治癒出院病例1,707例，無死亡病例。據路透社說，累計收到香港1,099例（出院1,042例，死亡4例），澳門45例（出院45例）。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒 中國