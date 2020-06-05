美國或促全球股市嚴查中國上市公司守規

美國國務卿蓬佩奧將於今天警告美國投資者注意中國公司的“欺詐性”會計操作，並指出納斯達克交易所最近收緊上市規則加大中國企業上市難度的決定，應該成為世界各地其他交易所的榜樣。在全球最大兩個經濟體在貿易、新冠病毒大流行的應對以及香港國安法等問題上的緊張局勢不斷升級之際，這也成為華盛頓和北京關係的最新燃點。

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據路透社報道，美國務卿蓬佩奧將警告全球交易所收緊針對中國公司的規則。路透社所獲悉的蓬佩奧有關這個問題的講話表明，特朗普政府希望讓一些中國公司更難在中國以外的交易所上市交易。蓬佩奧原計畫在周四的一個吹風會上發表上述講話。此次吹風會周四下午被推遲，改到周五舉行。

據美國總統特朗普上周五表示，因北京實施涉港國安法，他的政府將啟動取消給予香港特殊待遇的程序，稱實施新的國安法意味着香港不再有權享受美國給予的特殊經濟待遇。

香港交易所行政總裁李小加周四表示，許多在美國上市的中國公司今年可能會在港交所上市，部分原因是在中國實施涉港國家安全法後，面臨來自美國的政治壓力。

據路透社，蓬佩奧原計畫在周四的一個吹風會上發表上述講話。此次吹風會周四下午被推遲，改到周五舉行。

納斯達克交易所上月採取行動，收緊了上市規則，以遏制股票大部分掌握在少數內部人士手中且會計方面不透明的中國公司的首次公開發行(IPO)。

報道指納斯達克交易所拒絕置評。

在上市標準收緊之前，於2019年初在美國上市的中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡宣布，一項內部調查顯示其首席運營官和其他員工虛報銷售額。

路透社說，美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿Keith Krach周三表示：“真正的問題是缺乏透明度，缺乏對美國投資者的信息披露。”據Krach說， “不應允許任何國家向美國投資者撒謊，以創造不公平的優勢，尤其是在美國市場運營的企業，”Krach並補充稱，政府內部正在推動讓美國投資界進一步意識到中國不透明的會計操作。

美國證券交易委員會(SEC)與中國政府圍繞在美上市中國公司審計的監管和審查進行了長達十年的角力。SEC的會計監督機構暨公眾公司會計監督委員會(PCAOB)表示，目前仍然無法獲得這些關鍵記錄。今年4月，美國SEC主席克萊頓(Jay Clayton)曾警告投資者不要將資金投入中國公司，因為這些公司在信息披露方面仍存在問題。

一位美國高級官員說，他希望SEC能夠對2013年與中國簽署的一份諒解備忘錄進行評估，該備忘錄允許中國公司在中國法律禁止的情況下不分享信息。該官員表示：“應該在這個時間點對上述豁免進行評估，看看它是否仍然合適，如果不合適，就應該撤銷。”他補充說，這一決定取決於SEC。