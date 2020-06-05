臉書開標中國國營媒體 提醒屬國家控制 北京不滿

社群平台臉書今天起標記國營媒體，提醒讀者其新聞內容受到國家控制，CCTV（中國央視）也在內。中國外交部發言人耿爽對此表示，希望社群媒體平台可以放棄意識形態偏見，勿將問題政治化。

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據中央社今天報道稱，臉書標記國營媒體，中國外交部籲勿政治化。

中國外交部今天的例行記者會上，有媒體提問，臉書將中國和俄羅斯的官媒註記，並禁止向美國用戶投放某些廣告，中方對此有何評論。耿爽說，任何外國媒體機構，只要其活動符合駐在國法律法規，遵守職業操守，就應該被一視同仁，不應該被區別對待。耿爽表示，希望有關社群媒體平台放棄意識形態偏見，本着開放包容的精神看待各國媒體在促進國際交流與合作中的作用，“不要選擇性地設置障礙，更不要將問題政治化”。

據該報道稱，臉書（Facebook）宣布標記國營媒體，包括相關粉絲專頁和刊登廣告，讓用戶了解所閱讀的新聞內容是否受到國家或政府的影響，藉此提高資訊透明度。包括CCTV（中國央視）、新華香港，都已被標記為“中國國營媒體”，臉書並提醒使用者，發布者的內容“受到國家部分控制或全面控制”。

據臉書表示，各國政府持續透過資助方式來控制媒體，但不限於這種方式。因此臉書定義國營媒體時，不只評估財務控制和所有權，也會考慮政府對新聞編輯部門的控制。臉書在官網說明，儘管其他國家的國營媒體很少在美國刊登廣告，今年夏天稍晚臉書仍會開始阻擋這類廣告在美國出現，以避免各種境外影響力試圖干預2020年11月將舉行的美國總統大選。