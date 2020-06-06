中國低調續購美國大豆 或因巴西大豆漲價

美國大豆出口商透露至星期五連續第四個交易日達成大筆出口交易，市場普遍認為這些大豆將出口給中國。由於主要大豆供應商巴西大豆價格上漲，中國本周加快了採購美國大豆的步伐。此前有報道指中國加大自巴西購進大豆的數量。中國與美國簽訂第一階段貿易協議涵括美國大豆等農產品貿易條款。報道指，中國踐約購買美國農產品數量遠遠沒有達標。

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據路透社消息，美國大豆出口商確認更多大豆出口交易，市場普遍認為買家來自中國。據美國農業部外國農業服務處稱，周五農業部報告出口銷售大豆58.8萬噸，其中25.8萬噸的出口交易是在周四達成的。該機構在給路透的電子郵件中稱，剩餘33萬噸是在5月29日至6月4日的幾天內售出的。

過去一周是美國達成多筆大豆出口銷售交易，周五的報告更是錦上添花。根據美國農業部的數據，已確認102.6萬噸大豆出口銷往中國和未知目的地。據報導，上周五有13.2萬噸大豆銷往中國。

據Futures International資深商品分析師Terry Reilly稱，"現在是中國從美國購買大豆的好時機，因為巴西大豆(每噸)有15-17美元的溢價，"

近幾周，巴西雷亞爾兌美元反彈令美國大豆對海外買家更具吸引力。