中美"鬥芯" 或雙落鷸蚌境地

電腦芯片是高科技產業的象徵，也成為美中對抗的焦點。戰爭往往會兩敗俱傷，即使是紙面上的貿易戰爭也是如此。據華爾街日報稱，但如果中美雙方都堅持以零和的眼光來看待競爭，那麼真正的贏家可能是第三方——亞洲或歐洲國家。

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據華爾街日報報道，美中兩國可能都不是芯片之爭的真正贏家。

電腦芯片是高科技產業的象徵，也是美國科學創造力的標誌。芯片製造商則成為美中對抗的焦點：兩國都希望主導這個未來行業，並將對方排除在外。具有諷刺意味的是，這種互相排斥的觀念可能被證明是雙方遠大抱負的最大威脅。

該報道稱，對於中國而言，隨着華為事件暴露出其自身弱點，發展本國半導體行業這一長期目標變得更加緊迫。據波士頓諮詢公司，不計中國工廠為外國公司進行的生產，中國公司佔全球半導體需求的近四分之一。但中國國內的半導體產業只能覆蓋這一需求量的14%。

這意味着美國能夠利用其技術優勢阻擋中國在半導體方面的抱負。例如，美國商務部最近施加的新限制甚至要求外國芯片製造商申請出口許可，才能向華為提供使用美國設計的芯片生產工具生產的芯片，此類外國芯片製造商包括台灣積體電路製造股份有限公司等。

據該報道說，芯片製造行業的重心正在轉移到亞洲：台積電和三星電子已躋身最先進的芯片製造商行列。但應用材料、KLA和泛林集團等美國公司在生產製造芯片所需設備方面仍在該行業上游處於控制地位。花旗的Roland Shu指出，沒有哪個公司能完全不用美國設備來從事半導體生產。Cowen的Krish Sankar預計，在不久的將來，中國芯片製造商起碼還是要依賴一些美國設備供應商的。

但要想利用行業上游優勢地位來完全碾壓中國製造芯片的雄心，即便有可能堵住所有漏洞，這對美國來說也將是一場冒險的賭博。美國將華為拒之門外，意味着美國芯片製造商及其供貨商會損失數以十億美元計的收入。眼下中國公司日漸成為芯片的最終買家。高盛數據顯示，去年僅華為一家公司在全球半導體消費量中的佔比就達5%左右。聯想集團有限公司, 和小米集團等中國企業也是芯片的主要買家。

最近美國政府和台積電達成的協議表明，最終目標甚至可能不是讓華為滅亡。台積電上個月宣布了在亞利桑那州建立芯片製造廠的計畫——就在美國商務部宣布限制向華為出售芯片最新舉措的數小時之前。台積電是華為的主要供應商，據報道來自華為的收入約佔台積電收入的15%-20%。許多人認為，如果沒有一項能夠讓台積電與如此重要的客戶保持至少部分業務往來的協議，台積電不會做出上述舉動。這一舉動也促使美國芯片製造商採取行動，通過半導體產業協會遊說聯邦政府為自己的芯片廠提供資金。

華爾街日報報道認為，然而，美國針對華為不斷升級的行動仍可能導致意想不到的後果。總部設在日本和歐洲等市場的外國公司可能開始從非美國公司處尋求更多供應，以免受困於美國限制措施的“長臂”。外國公司如果擔心會因此受到限制，可能也會重新考慮將研發中心設在美國的事宜。

即便美國公司也可能會重新考慮美國國內的業務。芯片設備製造商KLA的總部設在加利福尼亞州，在那裡有一塊主要的製造業務。但在5月5日的業績電話會議上，KLA首席執行官Rick Wallace將KLA在新加坡和以色列的製造設施描述為“我們在尋找、考慮最佳選址時的一個籌碼和一個選項”。

據該報道說，中國和美國都希望在芯片領域佔據主導地位，正在將大量資源投入各自的產業。但如果雙方都堅持以零和的眼光來看待競爭，那麼真正的贏家可能是第三方——亞洲或歐洲國家，這些國家將從研發撤離美國中受益，同時，華為和其他希望對衝美國未來出口限制風險的中國買家將給這些國家帶來更多的銷售收入。戰爭往往會兩敗俱傷，即使是紙面上的貿易戰爭也是如此