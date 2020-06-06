北京疑懟李克強 高層對地攤經濟或現分歧

中國國務院總理李克強力推“地攤經濟”，6日遭到北京市官方打臉。官媒引述“市有關部門負責人”強調，北京若“游商滿街”不利樹立首都和國家良好形象。近日盛傳中共高層出現路線分歧，北京官方今天公開反對李克強力推的政策，後續政治效應勢必引發關注。

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據中央社今天報道說，李克強推地攤經濟，北京市打臉：不利首都形象。

中國國務院總理李克強力推“地攤經濟”，今天遭到北京市官方打臉。官媒引述“市有關部門負責人”強調，北京有自己的城市功能定位和管理要求，“游商滿街”不利樹立首都和國家良好形象。官媒並引述北京市城管執法局強調，針對當前本市個別地點出現的擺攤設點、佔道經營等違法行為，市民反映強烈。北京市各級城管執法部門要加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。

中央社說，就在中國大陸多地紛紛響應李克強開放擺攤設點之際，中共北京市委機關報“北京日報”官方微博今天報導稱，近日，網傳北京發布“地攤地圖”，經向市城管委核實，此為謠言。北京日報稱，“地攤地圖”中所謂的109處擺攤地點，實際上是多年前本市無序設攤較為集中的點位。經過近年來的綜合整治，這些攤點基本得到整治。該報引述“市有關部門負責人”稱，不同城市有不同情況。“北京作為偉大祖國的首都，有自己的城市功能定位和管理要求”。

據市有關部門負責人說，近年來，北京市堅定有序推進疏解整治促提升專項行動，“開牆打洞”、佔道經營、無證無照經營、背街小巷環境等問題逐步得到整治，城市品質和人居環境明顯提升，市民群眾獲得感、幸福感和安全感進一步增強。市有關部門負責人並稱，城市精細化治理是一個久久為功的過程，稍一放鬆就可能前功盡棄，治理成果就可能付諸東流，街道髒亂、假冒偽劣、噪音擾民、“游商滿街”、堵塞交通、不衛生不文明等曾經的城市頑疾就會捲土重來。

他強調，“這不利於樹立良好的首都形象和國家形象，不利於促進經濟高質量發展。北京不應也不能發展那些不符合首都城市戰略定位、不利於營造和諧宜居環境的經濟業態”。

2017年11月18日，北京市大興區西紅門鎮的“聚福緣”公寓發生大火，造成19人死亡、8人受傷。事後，在北京市委書記蔡奇主導下，北京市政府以拆除違建及消除安全隱患為由，在全市大舉展開驅除“低端人口”行動，曾引發強烈反彈及爭議。

近日盛傳中共高層出現路線分歧，北京官方今天公開反對李克強力推的政策，後續政治效應勢必引發關注。