中國/美國

新8國組議會聯盟 欲多方位抗阻中國

中美關係 © 路透社照片

中美角力升溫，國際格局有愈發趨向“新冷戰”之勢。美國、英國、日本等8個西方陣營國家國會議員宣布組成聯盟，表示要在全球貿易、安全、人權方面對抗中國日益增長影響力，協調應對“來自中國巨大挑戰”。中國外交部批評，“少數政客”應摒棄冷戰思維和意識形態偏見，敦促他們停止為一己之私搞政治操弄。