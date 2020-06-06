特朗普或掀龍蝦貿易戰 中國與歐盟被點名

美國總統特朗普添新威脅稱，如果中國與歐盟不取消針對美國龍蝦的關稅，將對中國與歐盟不同產品徵收關稅。特朗普選擇歐盟汽車選項加以威脅。中國受威脅的產品有多項，但暫時名單不詳。特朗普威脅是否成真，目前還沒有細節出籠。

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據路透社報道稱，特朗普威脅要對中國和歐盟商品徵收關稅，要求取消美國龍蝦關稅。

美國總統特朗普是在星期五威脅稱，如果歐盟不取消針對美國龍蝦的關稅，將對歐盟汽車徵收關稅，並把負責磋商的國家貿易委員會主任納瓦羅(Peter Navarro)稱作“龍蝦王”。

在與從事商業捕撈的漁民舉行的一次活動中，特朗普稱，“如果歐盟不立即取消關稅，我們將對他們的汽車徵收對等關稅。“

報道稱，特朗普還要求納瓦羅選擇部分中國商品，若北京不取消對美國龍蝦的關稅的話，就對這些中國商品徵收關稅。