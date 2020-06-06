美國稱香港遊行和美國遊行不是一回事 責中共用弗洛伊德之死洗白獨裁

6月6日星期六，美國國務卿蓬佩奧譴責中國利用非洲裔美國人喬治-弗洛伊德的死，來做宣傳。中國外交部發言人趙立堅6月1日曾經就弗洛伊德之死進行評論，提醒美國“應正視國內存在的種族歧視問題”。

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趙立堅在6月1日的記者會上，回答美國有線電視新聞網記者的提問，表示“美國抗議示威和香港近期發生的暴力活動起因完全不同”，“香港修例風波”是“因為內外敵對勢力分裂國家，顛覆政權”的“恐怖”“黑色暴力活動”，“嚴重危害國家安全”，而美國發生抗議活動則是因為民眾抗議種族歧視。趙立堅認為，美國把香港抗議示威者稱為英雄和鬥士，而把美國抗議種族歧視的人稱為暴徒，對香港警察執法進行指責，同時動用美國國民警衛隊來威脅美國國內抗議者，是“世界馳名雙重標準”。

對於中方上述評價，蓬佩奧譴責中國“使用弗洛伊德的死，來洗白中共剝奪中國人民最基本的人權”。他說，“就像歷史上其他的獨裁政權一樣，只要謊言能夠服務於政黨對於權力的渴求，那麼謊言就沒有下限”。蓬佩奧認為，“這種可笑的宣傳手段不能愚弄任何人”，“中共通過宣傳上的努力，把弗洛伊德死後美國人的行為，與中共對基本人權與自由的否認，混為一談，這應當被視為一種欺詐”。