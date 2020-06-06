習李真有鬥? 爭場是"地攤"

中國國務院總理李克強大力提倡“地攤經濟”，推出鼓勵失業人士做小販謀生的政策還不足1周，昨日突然傳出遭中宣部下令封殺，不但媒體被要求全網查刪有關“地攤經濟”的報道，就連中央文明辦有關“地攤經濟”的正式文件亦被作廢刪除。蘋果日報引述有指，中央突然要“地攤經濟”降溫，不但因面子、經濟因素，還有權鬥。

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據蘋果日報今天報道稱，習李鬥白熱化，李克強推“地攤經濟”遭中宣部禁宣傳，首都北京向習表忠：擺攤違法。

消息說，李克強早前到山東煙台考察，提出“地攤經濟”，沒想到剛掀起熱潮就被中宣部下令“降溫”。該報道稱，多位學者與專家對《蘋果》均表示，事件反映“習李鬥”白熱化，李克強以鼓勵經濟民粹主義的發展，來對抗習近平的政治民粹主義，無奈國務院孤立無援，最後被趕絕“收攤”。

該報道引據自由亞洲電台消息，中宣部是於周四晚下達禁令，嚴禁媒體再在報道中使用“地攤經濟”一詞，原因是覺得“地攤經濟”一詞有損政府的面子。這如同一盤冷水，潑向近日被內地媒體不斷吹噓的“地攤經濟”熱潮。

報道引述官媒新華社內部一名姓黃的工作人員表示，自周一（1日）李克強到山東煙台考察期間指“地攤經濟”是“人間的煙火，是中國的生機”的講話曝光後，“地攤經濟”一詞開始走紅，安徽合肥市城管局還公開發文，組織大批城管分局負責人去南京學習“地攤經濟”管理。但到周四晚，有關地攤經濟的風向突變。中央級的官媒高層紛紛接到中宣部網信辦的禁令，各家媒體均在查刪早前就宣傳“地攤經濟”的報道，就連中央文明辦也收回了相應的文件。

網絡媒體從業者張棟偉，昨日亦在微博發文稱：“（中央）最新口徑下來了，不得提‘地攤經濟’。”現時，三大官媒，包括新華社、央視以及《人民日報》，這兩天已無再用“地攤經濟”一詞。

據該報道，最令人意想不到的是，中央除了要令媒體對“地攤經濟”宣傳極速降溫外，竟還開始出手，打壓小販隨街擺檔的活動。中共北京市委機關報《北京日報》微博客戶端，今日就以“權威發布”的方式，指北京城管執法部門，“將依法嚴格查處佔道擺攤設點的違法行為”，理由是“市民（對小販佔道擺攤）反映（應）強烈”。報道又引述“市有關部門負責人”強調，北京有自己的城市功能定位和管理要求，“游商滿街”不利樹立首都和國家良好形象。至於網傳北京即將發布的“地攤地圖”，亦屬謠言。

資深時事評論員劉銳紹接受《蘋果》訪問時指出，這次中央突然要“地攤經濟”急降溫，背後涉及“習李鬥”。特別是武漢肺炎疫情相對穩定後，兩人對如何恢復經濟有些分歧，習期望儘快恢復經濟生產活動，而李則認為要保民生保就業，雖然兩人的施政重點有少許不同，但致力令社會穩定的目標其實是一致。不過，習近平對李克強一向有所忌憚，長期刻意將對方的權力架空，不讓他有任何爭取民意或人心的機會，或借推動相關政策戴上政治光環。而李克強也不是吃素的，過去亦一直“負隅頑抗”，這次先披露全國6億人月收入僅一千元人民幣，接着大力推動“地攤經濟”，期望爭取民意來自保。

劉銳紹表示，所謂地攤經濟根本在內地一直存在，這是民間的活動，中央也管不了，予以打壓只會引發民憤，甚至變成動亂之源。事件的關鍵其實是習近平的心魔，現時根本沒有人能夠挑戰他的地位，但他仍不放心，要將李克強視為想像中的“政敵”，把他的個人影響力完全排除，預計2022年下半年召開的中共二十大，習近平出任第三屆國家主席，李克強絕對沒可能跟他再“冧莊”，必定被踢出局。

“這實際上是中央對加強經濟控制，還是要放鬆經濟、給予人們經濟自由這個問題，在瘟疫之後的大爆發”。內地獨立政治學者吳強接受《蘋果》電話專訪時指出，李克強上任至今一直推動經濟自由，減少許可證審批、鬆綁市場等，但中央、習近平對經濟的控制一直在插手加強，“這兩者一直相互矛盾，在過去8年嚴重、對立、激烈，在地攤上最終爆發出來”。

吳強指，李在全國兩會閉幕的總理記者會上指，揭露中國6億人月收入僅一千元人民幣，“實際上也在解構習過去八年的扶貧政策的失敗”，透過表明城市中低收入者的存在、瘟疫造成潛在嚴重的大規模失業，然後以鼓勵地攤經濟、鼓勵經濟民粹主義的發展，來對抗習近平的政治上的民粹主義，“背後也暴露了國務院處於孤立的狀態”。吳強又稱，地攤經濟、6億人月均收入低，近日都引發內地大眾的同情與共鳴。而官方在一夜之間降溫地攤經濟，改稱“夜經濟”，實際上是在淡化。“尤其是北京方面更不提，只是以加強市容為出發點，把夜經濟作為補充性的東西”。

獨立經濟學者胡星鬥表示，地攤經濟實際上是最原始、最落後的市場經濟，給人感覺是倒退、回到改革開放40年前，“所以現在存在爭論，甚至迅速降溫也是正常的”。但他認為地攤經濟發達國家也有，並非不能做，但必須納入法治規範之內，需要規範、出台相關的規定，不能像某些人所說“地攤經濟讓地溝油更有銷量了”。

據蘋果日報說有分析指，這次北京突封殺“地攤經濟”，不但有面子的因素，還有經濟的因素。因為各地紛紛力推地攤經濟，導致那些投入鉅資購買鋪面的商人損失慘重，大量店面經營者無力和低成本的地攤競爭，或會直接波及各商場和購物中心，並可能波及金融系統。

不過，香港樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基對《蘋果》指出，小販地攤與商店或購物中心根本是兩個不同的市場，小販地攤商品的確是“鬥平”，卻沒有商店所提供舒適的購物環境、額外服務、以及商品的品質保證。因此，很難說地攤經濟會削弱，甚至嚴重打擊商店或購物中心的零售生意。據袁偉基又指，“地攤經濟”其實具有一定的柔韌性，可解決失業問題，讓民眾能夠自行找到謀生出路，並同時讓經濟繼續運轉，讓市場需求來作決定社會中的經濟活動。特別是武漢肺炎疫情讓全球經濟元氣大傷，中國不可能再靠出口來推動經濟，惟有倚靠內需，在這段經濟轉型的時間裡，地攤經濟作為短暫緩衝的經濟政策，確實能夠發揮一定的作用。