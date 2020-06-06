解放軍駐港部隊演習 罕見實彈模擬出擊敵國武裝漁船

據中國大陸駐港解放軍官方微信公眾號“香江礪劍”昨日（5日）發布的消息，駐港解放軍海軍某艦艇大隊艦艇編隊，最近連日來展開海上實彈訓練。官方透露實彈演習火力全開。消息未指震懾針對目標。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合早報今天報道稱，中國大陸駐港部隊實彈訓練，模擬出擊敵武裝漁船。消息說，中國大陸駐港解放軍海軍某艦艇大隊最近展開海上實彈訓練。訓練模擬敵對武裝漁船在中國海域活動，意圖對中國海上交通線進行破壞，駐港海軍接獲上級命令出擊迎戰。

微信公號形容訓練課目“火力全開”，不過未說明訓練的具體日期。據報道，幾日來駐香港部隊海軍連續展開多項海上訓練課目，其中包括實際使用武器、艦艇獨立操縱、艦艇部署操演、艦艇編隊訓練等，訓練內容銜接緊密、緊貼實戰，往往是白天訓練一結束，夜間訓練就跟進展開。