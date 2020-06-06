3中國人入美國軍事基地禁區拍照案 判刑入獄

美國佛羅里達州基韋斯特海軍航空基地於去年底、今年初的2周內連續發生中國大陸遊客闖入軍事禁區拍照事件，2起事件共有3名陸客遭起訴，於日前被判刑12個月與9個月徒刑。

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據中國時報報道，3名陸客違法進入美軍基地禁區拍照被判刑入獄。去年底、今年初曾有3名大陸公民因進入美國海軍航空基地禁區拍照被捕，經佛羅里達檢察官起訴後，3人已承認犯行，分別被美國法院判處9個月與12個月的徒刑。

據該報道引述消息說，美東時間4日，3名中國公民因進入美國佛羅里達州基韋斯特的海軍航空基地禁區拍照被判入獄。其中27歲的廖柳友（音譯，Liao Lyuyou），被美國法院判處12個月徒刑，25歲的張傑倫（音譯，Jielun Zhang）和24歲的王雨浩（音譯，Yuhao Wang）則分別判處12個月與9個月的監禁。