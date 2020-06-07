中印邊界危機 印度與中巴兩面作戰壓力大

中印邊境爭端談判於6日上午8時在解放軍控制的拉達克（Ladakh）東部丘舒爾（Chushul）地區的莫爾多（Moldo）邊境人員會議地點舉行，中印雙方前線指揮官對於當前邊境爭端雖仍未有實質解決方案，但同意和平處理。台灣媒體透露，印度面臨與中國和巴基斯坦兩面作戰的壓力，被迫讓步。

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據中國時報報道稱，中印邊境爭端，印度為何讓步？ 因遭遇兩線作戰。印度選擇和平解決邊境爭端是因其正同時遭遇中巴兩線作戰。中印兩軍於5月在邊境衝突時，印度軍警其實也正在印控喀什米爾與叛軍和游擊隊展開激戰。印度在邊境地區呈現兩線作戰狀態，讓莫迪政府近一年的邊境布局並沒有起到應有的預計效果。

印控喀什米爾在2019年8月後被莫迪政府強制拆分，分為具備地區立法能力的“查謨和喀什米爾”及不具備地區立法能力的“拉達克”兩地。此舉意在分割過於龐大的印控喀什米爾地區，讓原先印控喀什米爾地區在中、巴之間雙線作戰的局面得以緩解。

莫迪政府認為，印控喀什米爾地區的中印、印巴矛盾雖存在，但兩者都可以得到解決。首先，就中印矛盾來說，中國大陸在中印西部邊境具有壓倒性優勢，印方僅佔有巴里加斯一地的小部分地區。新德里與北京之間的關係就因此平穩，並能專心對付巴基斯坦叛軍及游擊隊。

該報道說，但印度實際執行過程並不順利，中國方面已識破印度戰略意圖。北京首先控訴新德里拆分印控喀什米爾，將包含巴里加斯的拉達克一地強行轉化為印度領土的行為，是人為改變邊境現狀，並以新德里還2019年於邊境爭議地區加築橋樑、戰備公路等防禦措施為由，下令讓解放軍邊境部隊採取應激對策，把防禦工事推進到1962年的中國方面實際控制線。

印度雖於2019年10月後就開始在印控喀什米爾全境招募移民，試圖強行改變當地人口比例，進而實現該地“印度化”。但巴基斯坦為反制，也援助並恢復重建當地的“抵抗軍陣線、獨立陣線”等組織，並於2020年3月開始破壞襲擊等行動。

據該報道，儘管印度近來在與巴基斯坦的衝突里佔盡上風，但隨着中國解放軍部隊向邊境推進施壓，已間接援助了“巴鐵”同盟的邊境局勢，並讓印度面臨兩線作戰的壓力。