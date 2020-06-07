中國推抗疫勝利白皮書堅持及時透明有效 順贊中醫

中國官方今天發布“抗擊新冠肺炎疫情的中國行動”白皮書，指出疫情的總醫療費用達人民幣13.5億元；並提到中國官方近來高調宣傳的中醫療法，稱中醫參與救治確診病例的佔比達92%。

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據中央社今天引述消息報道稱，疫情中國發布抗疫白皮書：中醫療法參與治療佔92%。

中國國務院新聞辦公室今天上午10時發布“抗擊新冠肺炎疫情的中國行動”白皮書，全文約3.7萬字。白皮書內容共分4大部分，分別為：中國抗擊疫情的艱辛歷程、防控和救治兩個戰場協同作戰、凝聚抗擊疫情的強大力量、共同構建人類衛生健康共同體。其中，在中國抗擊疫情的艱辛歷程部分，將抗疫過程分為5階段。分別為迅即應對突發疫情、初步遏制疫情蔓延勢頭、本土新增病例數逐步下降至個位數、取得武漢保衛戰、湖北保衛戰決定性成果及全國疫情防控進入常態化。

該報道稱，白皮書提及中共總書記習近平在疫情期間，共召開14次中央政治局常委會會議、4次中央政治局會議及中央全面依法治國委員會會議、中央網絡安全和信息化委員會會議、中央全面深化改革委員會會議、中央外事工作委員會會議、黨外人士座談會等會議。

另外也提到，湖北省武漢市監測發現不明原因肺炎病例，中國“及時主動”向世界衛生組織（WHO）及美國等國家通報疫情訊息，向世界公布新型冠狀病毒基因組序列。在1月4日，中國疾控中心負責人與美國疾控中心負責人通電話，介紹疫情有關情況，雙方同意就訊息溝通和技術協作保持密切聯繫。

在援助疫情重災區湖北省及武漢市方面，白皮書提到，中國官方從各地和軍隊調集346支國家醫療隊、4.26萬名醫務人員和965名公共衛生人員馳援。

中央社說，中國官方近來大力宣揚的中醫療法也在其中。白皮書提到這次對患者的治療，“充分發揮中醫藥特色優勢”，指中醫藥參與救治確診病例的佔比達92%；湖北省確診病例中醫藥使用率和總有效率超過90%。

根據白皮書並對這波疫情的花費進行統計，指出截至5月31日止，全中國患者結算人數5.8萬人次，總醫療費用13.5億元，確診患者人均醫療費用2.3萬元。其中，重症患者人均治療費用超過15萬元，部分危重症患者治療費用自10幾萬到上百萬元都有，“全部由國家承擔”。