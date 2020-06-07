中國說脫貧遇最後關鍵硬骨頭 胡春華參觀梁家河

分管脫貧工作的中國國務院副總理胡春華今天在陝西說，中國脫貧攻堅戰已到了“最後的關鍵時刻”。要堅決啃下剩餘的“硬骨頭”，加快解決突出問題，落實兜底保障。要確實鞏固成果，充分發揮防止返貧監測幫扶機製作用，強化就業扶貧、產業扶貧和易地扶貧搬遷後續扶持。官方消息說，胡春華還不忘前往中共總書記習近平當年下放的延川縣梁家河村知青舊居參觀。

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據中央社今天引述中國官方消息報道稱，胡春華參觀梁家河後談脫貧：接續推動鄉村振興。分管脫貧工作的中國國務院副總理胡春華今天在陝西說，在如期脫貧的基礎上，要推進脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接。而在完成脫貧攻堅任務後，要以“消除絕對貧困”為新起點，推動鄉村振興。

據新華社說，“部分省脫貧攻堅與實施鄉村振興戰略有機銜接工作座談會”今天在陜西省榆林市召開，胡春華出席發表講話時作上述表示。會前，他還不忘前往中共總書記習近平當年下放的延川縣梁家河村知青舊居參觀。

兼任中國國務院扶貧開發領導小組長的胡春華說，要深入貫徹習近平的扶貧工作論述，在確保如期打贏脫貧攻堅戰的基礎上，接續推進“脫貧攻堅”與“鄉村振興”有機銜接，讓脫貧群眾過上更美好的生活。胡春華表示，脫貧攻堅任務完成後，要以“消除絕對貧困”為新起點，把“脫貧攻堅”與“鄉村振興”的接力棒交接好，確保平滑過渡。

他說，要按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，借鑒脫貧攻堅經驗，建立健全支持鄉村振興的政策體系，推動脫貧摘帽地區走向“全面振興、共同富裕”。

據胡春華提到，脫貧攻堅戰已到了“最後的關鍵時刻”。要堅決啃下剩餘的“硬骨頭”，加快解決突出問題，落實兜底保障。要確實鞏固成果，充分發揮防止返貧監測幫扶機製作用，強化就業扶貧、產業扶貧和易地扶貧搬遷後續扶持。