北京說經過疫情 中國朋友更多更鐵了

中國國務院新聞辦公室今天上午10時發表“抗擊新冠肺炎疫情的中國行動”白皮書，並於發表後舉行記者會。記者會上，中國外交部副部長馬朝旭對英國泰晤士報“疫情為中國與其他國家關係帶來消極影響”的提問，表達不認同，稱“這種說法不符合事實”。馬朝旭說，“事實是，經過這場疫情，中國同世界絕大多數國家的關係非但沒有受到消極影響，反而得到了進一步的鞏固和改善，我們的朋友更‘鐵’了，我們的朋友圈更大了。”

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據中央社今天報道稱，中國說經過疫情，我們朋友更多更鐵了。

2019冠狀病毒疾病疫情使美中關係緊張，認為中國需要為疫情負責的國際輿論也有增加趨勢。不過，中國官方今天表示，經過這場疫情，中國與世界絕大多數國家的關係更“鐵”、朋友圈更大了。中國外交部副部長馬朝旭表示，在中國疫情防控形勢最艱難的時候，全球170多個國家領導人，50多個國際和地區組織的負責人，以及300多個外國政黨和政治組織，向中國領導人以多種方式表示慰問和支持，有77個國家和12個國際組織提供捐贈，“我們不會忘記這份珍貴的情誼”。

據馬朝旭稱，因此中國“毫無保留地分享中國經驗和中國方案”。據馬朝旭舉例，截至5月31日，中國已經向150多個國家和4個國際組織提供了物資援助等；此外，中國已向200多個國家和地區出口防疫物資，其中3月1日至5月31日，中國出口口罩706億副，防護服3.4億件，許多國家的民眾在網上“點贊”中國、在街頭高呼“感謝中國”。

據該報道，中國外交部副部長馬朝旭隨後話鋒一轉說，“與此形成鮮明對照的是，個別國家逆歷史潮流而動，為了推卸自身抗疫不力的責任，瘋狂地對中國進行攻擊抹黑，製造和傳播政治病毒，可以說無所不用其極。” 據馬朝旭最後說，“對於這種‘甩鍋’的做法，中國當然要堅決反擊”，疫情當前，團結合作才是戰勝疫情最有力的武器，同舟共濟才是戰勝疫情的正路。