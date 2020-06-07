台灣韓國瑜遭罷大陸近兩億人圍觀 都說些啥

台灣高雄市長韓國瑜6日以93萬超過3萬同意票確定遭罷免，隨後大陸官媒都以快訊方式報導相關消息，微博上同樣引發熱議，“韓國瑜被罷免”的話題一度登上熱搜第2名。雖然有網友認為，“台灣政治亂七八糟的”，但也有人表示，在大陸“領導說一，我們都不敢說二呢”。大陸官方將台灣選總統稱之為選領導人。

廣告 繼續瀏覽後續

據東森新聞今天報道說，韓國瑜被罷免“1.9億次刷屏”登微博熱門第2，萬人熱議：台灣政治亂七八糟的。

韓國瑜罷免案6日下午通過後，包括《央視新聞》、《人民網》、《環球網》等大陸官媒，都以快訊等方式報導相關消息，網友紛紛轉載甚至發文評論，讓“韓國瑜被罷免”的話題一度登上微博熱搜第2。截至7日上午8點，“韓國瑜被罷免”累計閱讀量達1.9億，討論數為1.1萬。《鳳凰網》的報導貼文更是湧入超過1.8萬條留言，按贊次數超過20萬。微博閱讀量指的是該條微博被顯示在別人網頁上的次數，即每刷一次，不管別人有沒有看過，回復或轉發條數的閱讀量全部加一。

據該報道，微博上對“韓國瑜被罷免”的討論主要可分為對韓國瑜政治生涯的看法、民主投票的看法以及對台政策的看法。網友指出，“兩面人的正確下場”、“自作自受，活了個大該”、“活該，你剛當一年市長就去選領導人，當高雄是啥？你的踏板？老百姓也不是傻子，爛黨徹底完犢子了”、“他就不該去選什麼領導人，凳子都沒坐熱就去搞選舉”。

也有人就“罷免投票”發表看法，“台灣政治亂七八糟的，4分之一民意罷免，肯定全部都下台。沒有一個可以過關”、“看吧，這就是民調（民粹）。一天到晚搞投票，不好好搞經濟和搞民生。不喜歡誰就把他投下去，不管這個人能力怎麼樣！喜歡誰就把他投上去，也不知道這個人能力怎麼樣！這就是民調（民粹）誤國。”、“民主鬧劇而已”。

據東森新聞說，不過也有網友認為，“在我們這裡，別說投票罷免市長了，連多說兩句都直接關起來，然後寫檢討保證書才放你”、“領導說一，我們都不敢說二呢。。領導說拆了，我們都喜迎的。。。”、“國民黨註定失敗下場，不過蔡英文也沒好到哪裡，早日梧桐（武統）吧”。