歐中峰會仍有望年內舉行？

據德新社報道，德國外長馬斯（Heiko Maas）希望被推延的中歐峰會到今年年底還是能夠舉行。他向德國《周日圖片報》表示：“我還在希望，峰會能到今年年底舉行。中國是將來的超級大國。中國是德國最大貿易夥伴。儘管如此，與北京的對話不應僅局限於經貿問題。我們需要一個共同的歐洲對華戰略，來代表我們的自由價值觀。”《奧爾登堡在線報》表示，馬斯在德國擔任歐盟輪值主席國期間，注重靠近中國。

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德國政府周三宣布，鑒於全球疫情形勢，中歐峰會不得不推延。峰會原定於九月中旬在萊比錫舉行。德國將在今年下半年擔任歐盟輪值主席國。歐盟所有27個國家元首和政府首腦本來將首次共同會晤中國領導人。具體來說，雙方欲締結投資保護協議。歐洲企業為此已經等待了很長時間。但是根據歐盟委員會的消息，該保護協議尚未完成。另外，峰會還應重申共同應對氣候變化的戰鬥，並討論歐盟和中國在非洲的角色。

就中國在處理新冠疫情上受到爭議的行為，馬斯表示：“在世界範圍內，有許多國家在最初幾周內，在處理該病毒方面犯了錯誤。但是我們需要完全透明，以查清病毒的來源。”這對研究以及抵制病毒都非常重要。“我確信，這最終也符合中國的利益。”

就德國下半年將擔任歐盟輪值主席國，馬斯表示：“團結一致應成為指導我們度過這六個月的座右銘。新冠病毒必須使我們更團結。”

德國工業聯合會主席肯普夫(Dieter Kempf)也就中國做了表態。他在接受《周日世界報》採訪時說，必須以更加自信的姿態面對中國。“在與中國合作時，我們不能太天真。我們必須積極維護自己的利益。” 肯普夫指出，新冠疫情暴露了全球供應鏈的巨大依賴性，“對許多企業而言，接下去的一大任務就是削減這種依賴性，同時也不能拋棄全球化經濟的益處。”

肯普夫同時又強調，切忌矯枉過正：“中國也許是競爭對手、體制對手，但是也是歐盟以及德國的重要夥伴。”