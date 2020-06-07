特朗普指與中國和睦相處是好事但不知會否發生 專家憂中美關係撲朔迷離

6月5日訪問緬因州的特朗普

據路透社報道稱，美國總統特朗普表示，在冠狀病毒大流行之後，他對中美簽署的第一階段貿易協議的看法發生了改變。特朗普是周五在白宮玫瑰園舉行的新聞發布會上表示:“我想我對這項貿易協定的看法和三個月前有所不同。”“與中國和睦相處將是一件好事。我不知道這是否會發生。我會讓你知道的。”

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據路透社說，特朗普稱新冠大流行後他對中美第一階段貿易協議的看法發生改變。特朗普“與中國和睦相處將是一件好事。我不知道這是否會發生。我會讓你知道的。” 特朗普還表示，中國經濟不會趕上美國。

據香港經濟日報今天報道稱，此前，特朗普多次宣布中國隱瞞病毒，並在疫情規模方面誤導其他國家。他在5月初曾表示，對是否終止協議“非常糾結”。

在六月的第一周，中美兩個超級大國開始了新一輪針鋒相對的措施。該報道引據路透社消息，中國政府官員周一要求國企停止進口美國主要農產品。白宮則禁止中國航空公司運營飛往美國的航班。

據該報，經濟學家越來越擔心，這次舉措可能引發全球貿易衝突進入一個新的階段。但也有一些專家表示，隨着各國優先考慮從新冠大流行中復蘇，白宮不會輕易放棄與中國的貿易協議。

白宮官員最近的聲明表明，中美可能會緩和在貿易方面的關係。美國貿易代表萊特希澤周四稱，他對中美第一階段貿易協議的實施感到滿意，並表示，雖然疫情將影響全球貿易關係，但貿易將會恢復。