瑞幸董事長參與造假 或中美都追責

中國企業瑞幸咖啡造假引發關注，並重創其他在美上市的中概股形象。據中國官方媒體透露，有關部門已經掌握瑞幸咖啡董事長陸正耀參與公司財務造假的指令性電郵，陸正耀可能面臨中美兩國同時追責。

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據中央社報道稱，陸媒指瑞幸董事長參與造假，可能面臨中美追責。據財新網消息，中國國家市場監管總局和財政部先後對瑞幸咖啡進行了調查，已經掌握了造假的諸多證據，包括瑞幸曾為虛增交易交了稅。由於有陸正耀參與造假的電郵證據，預料陸正耀將被公訴，極有可能面臨刑事追責。

消息稱，關注商業科技新聞的AI財經社引述上海正策律師事務所律師董毅智說，瑞幸可能要面臨中美兩地同時追責。美國的程序相對成熟，提供不實財務報告和故意進行證券欺詐的犯罪要判處10至25年的監禁，個人和公司的罰金最高達500萬美元和2500萬美元。不過他也說，中國的新證券法剛實施，在程序、追責處罰力度上都有偏差。他所在的律所團隊手上已經有幾十個瑞幸投資者做索賠預先登記，“想把這個事情操作成國內第一起關於中概股的集體訴訟”。如果立案成功，訴訟期會有1到2年時間。

華爾街日報曾報道，瑞幸咖啡虛增銷售的方式是透過陸正耀的關聯公司出售咖啡代金券，涉及數量上千萬張。一名虛構的採購員還偽造了超過1.4億美元的資料和服務付款。此外，在瑞幸上市前一個月，已經有一批公司員工在偽造交易，利用個人帳戶購買大量代金券。

目前陸正耀仍擔任瑞幸咖啡董事長，但不再擔任提名及公司治理委員會的主席。瑞幸執行長（CEO）錢治亞和營運長（COO）劉劍涉嫌參與造假已經被撤職。4月5日，針對瑞幸咖啡涉嫌人民幣22億元財務造假一事，陸正耀當時表示，“我個人非常自責。無論獨立委員會的最終調查結果怎樣，我都會承擔應有的責任”。

5月19日，瑞幸咖啡被美國那斯達克（Nasdaq）證券交易所要求退市。陸正耀隔天發布聲明稱，那斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此個人深感失望和遺憾。

中央社說，瑞幸咖啡4月爆出造假以來，在美上市的中概股壓力增大，美國監管層、交易所和國會對中概股發難。在當前中美交惡的氛圍下，瑞幸造假更成為美國政治人物攻擊中國企業的理由。那斯達克5月針對欠缺會計透明度、由內部人士密集持有的中國公司，收緊上市規則。美國國務卿蓬佩奧6月初對此表示，鑒於中企慣於做假帳，那斯達克新規值得其他證交所效法，以保護美國投資人權益。