中國促美國拿出指控中國破壞西方國家研發疫苗的證據

針對此前有美國參議員稱中國正試圖破壞或延緩西方國家研發新冠肺炎疫苗，中國外交部新聞發言人華春瑩今天表示，既然說有證據，“那麼就請他拿出證據來，不用羞羞答答。”美國共和黨參議員Rick Scott周日表示，美國有證據表明，中國正試圖延緩或破壞西方國家研發疫苗。

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據路透社今天報道說，中國外交部稱美參議員應拿出中國破壞西方國家研發疫苗的證據。據華春瑩在外交部例行發布會上並稱，希望美方也能像中方這樣，儘快向世界做出的承諾，就是美方如果率先研發出疫苗會無償地和世界分享。

中國國家主席習近平5月18日曾在世界衛生大會視頻會議上承諾，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。

據華春瑩稱，“疫苗研發不是中美之爭，而是人類與病毒的戰鬥，哪個國家率先完成疫苗研發並且投入使用，都將是對人類抗擊新冠肺炎疫情的貢獻。”

中國科技部部長王志剛昨日在國新辦發布會上也表示，下一步，中國疫苗如果完成了研製和臨床試驗後，可以達到應用的時候，會認真落實習近平的承諾，把它作為公共產品向全球提供。

據路透社說，中國正按照五條技術路線部署疫苗研發，包括滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、減毒流感病毒載體疫苗以及核酸疫苗。

消息說，中國官方與專家近日多次透露，中國研發新冠病毒疫苗，最快今年秋冬就可以投入臨床。