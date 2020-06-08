中國國務院總理李克強日前力推“地攤經濟”，卻接連遭北京和官媒唱反調，外媒更指，中宣部發文要求媒體刪除過去報導。分析認為，風向改變凸顯習近平和李克強經濟路線的矛盾。

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據中央社今天報道，中國官媒圍攻地攤經濟，分析指凸顯習李路線之爭。新冠病毒疫情衝擊中國實體經濟，李克強日前考察山東煙台，盛讚地攤經濟和小店經濟，是就業崗位的重要來源。以往常受取締的地攤，頓時獲得政府的背書，各地也開始允許小販擺攤。

不過北京市卻率先對地攤經濟唱反調。中共北京市委機關報“北京日報”6日強調，北京有自己的城市功能定位和管理要求，“游商滿街”不利樹立首都和國家良好形象。接着，官媒央視也發評論指，對於北京、上海和廣州這種特大型城市而言，精細化管理才是正道，而各大一線城市並未“盲目跟風”，一些城市更明確對亂擺攤說不，“這是清醒的”。評論並指，若地攤經濟一哄而起，各城市多年累積的精細化管理成將“功虧一簣”。

而人民日報則評論稱，滿街的地攤可能引發交通、衛生和食物品質的監管問題，應冷靜思考。

中央社說，自由亞洲電台引述官媒新華社內部人士透露，4日晚間地攤經濟風向突變，中央級別的媒體高層接到中共中央宣傳部的禁令，開始查刪之前的報導。而中央精神文明建設指導委員會辦公室也收回了之前發布有關地攤經濟的正式文件。香港蘋果日報引述中國獨立學者吳強表示，這是疫情後，關於中央該加強或放鬆經濟控制辯論的大爆發。他指出，李克強上任後不斷推動減少審批、鬆綁市場等經濟自由政策；但習近平不斷插手加強對經濟的控制，兩者之間一直相互矛盾。

報道也引述時事評論員劉紹銳表示，本次事件涉及習近平和李克強的路線之爭。他指，即便兩人的目標都是讓社會恢復穩定，但習近平着重儘快恢復經濟生產活動，李克強則要保民生和就業，兩人重點不同。他說，即便目前無人能挑戰習近平，但習仍將李克強視為想像中的政敵，才藉此完全排除他的個人影響力。

據中央社說，近期習李兩人的路線矛盾不只一樁。李克強日前在兩會閉幕的總理記者會中，指中國仍有6億人月收入僅人民幣1000元，這和習近平強調今年要“全面建成小康社會”，完成脫貧攻堅的論調明顯不合，也令外界產生兩人是否出現分歧的聯想。