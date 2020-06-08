前局長何志平在美國將刑滿出獄何時回港仍未知

香港前民政局局長何志平因為涉嫌為中國一家能源公司在紐約賄賂非洲國家官員罪名成立，在美國服刑31個月後即將刑滿出獄，然而由於何的美國簽證已被註銷，預料出獄後仍將被移送美國移民局拘留設施，等候遣返香港，但相信何志平的身份特殊，港府將加快程序協助他儘快返港。

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何志平在董建華時代棄醫從政成為董班子的民政局局長，離開港府之後成為上海華信能源旗下一個基金會的理事常務副主席兼秘書長，有董建華“家臣”之稱的路祥安任副秘書長，而基金會的主席則是華信能源董事葉簡明。

何志平被判罪成的控罪包括五項違反《海外反貪腐法（FCPA）》以及3項洗黑錢罪，案情指他以中華能源基金會秘書長身份，為華信能源多次作出賄賂，包括以禮物盒收藏200萬美金賄款送贈乍得總統德比、以銀行彙款50萬美金賄款予前聯合國大會主席、烏干達外長庫泰薩、以及意圖向烏干達總統穆塞韋尼提供50萬美元賄款；他並向前塞內加爾外長加迪奧提供50萬美元，作為協助他與上述政要合作的中間人報酬。

何志平去年3月在紐約被判監3年及罰款40萬美元，他的代表律師當時已經估計，如果何志平表現良好，扣除還柙的時間，他最快可於今年中出獄；聯邦監獄局後來亦將他出獄日期定於今年6月8日。

根據法庭文件，由於何志平涉及“道德墮落（moral turpitude）”的罪行，他亦不再持有有效的入境簽證，因此服刑完畢後將被驅逐出境；何已經自願放棄就驅逐出境進行聆訊的權利，並將香港列為首選的遣返地，中國則是他的替代遣返地。

美國執業律師Jae Lee向蘋果日報解釋，一般犯下須驅逐出境罪行的人士，刑滿後都會被移送入境羈押設施，當局並會容許當事人對遣返提出抗辯；確定遣返後，入境當局仍須與遣返地確認當事人身份並預備相關出入境文件，整個程序耗時數星期至數月不等。

不過Lee指，何志平在判刑後已經同意遣返，法庭亦已簽發命令，入境當局可以在他出獄前開始準備工作，加上他是高調人物，相信中港政府都會加快其手續，儘快安排他遣返，即使要移送入境設施短暫羈押，過程仍會比一般個案快。

一度是中國最大石油私企之一的華信國際，自何志平一案之後，未幾即出現財政困境，公司變賣大部分資產，甚至進入破產申請程序，葉簡明亦從公眾社交圈中消失。至於董建華的愛將家臣路祥安，則在2018年2月14日因病猝死。