《十字架》報：香港抵抗北京 “攸關生死”

法國《十字架》報亞洲部主任馬洛維奇（Dorian Malovi） 6月5日刊文指出，香港反送中運動爆發一年後，香港人面對中國收緊政策表示他們會繼續動員。而反送中運動首次100萬人大遊行周年，香港7.1回歸日將先後到來，香港的緊張局勢料將更jia劇烈。

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《十字架》報說，香港作家江松澗（Kong Tsung-gan）6月5日在博客上公布自2019年春季以來的抗議活動記錄。這個記錄顯示，自去年6月以來，已有（累計）超過1500萬香港人參加抗議示威。江松澗說，今年5月24日以來，即使示威被禁止，仍有大約50萬人參加了示威活動。他贊港人了不起。

多數港人恆心不變

今年6月4日天安門屠殺31周年紀念日到來前，香港警方以疫情為由，禁止舉行燭光晚會。這是31年來的首次。十字架報說，可是，六月四日這一天，成千上萬的香港人不顧禁令，手持蠟燭，唱着歌，人與人拉開距離，彙聚在維多利亞公園和銅鑼灣。警方在晚會結束時，抓捕了幾個人。參加這次集會的一些人表示，他們從1990年起，每年都參加64天安門屠殺紀念會，從未間斷。其中的一位說，北京想讓我們忘記天安門，但我們要讓這個記憶在香港傳下去。非政府組織工作人員 Jessy Leung說，傍晚她和兩個同伴手持蠟燭來到維園，剛開始很害怕（警察），然後，看到了人群在唱歌，就開始跟大家一起唱«我們永遠不會忘記» 。

十字架報說，一年以來，人口750萬的香港正經歷一場強烈的抗議運動。人們反抗北京日益加強控制香港。這也是1997年香港回歸後經歷的最嚴重的政治危機。但有一件事很清楚： 那就是：大多數香港人反抗的決心保持不變。

我們的反抗精神永不滅

香港律師Y. Leung表示，儘管受到中國的壓力，儘管警察以冠狀病毒為由禁止示威，我們還會上街表達我們反對國家安全法的意願。這位自2019年以來為那些暴力鎮壓受害者提供援助的律師，在64紀念活動之後說，這個6月4日，星期四的晚上，人們再次不顧禁令，聚集在這裡，為天安門大屠殺的受害者舉行和平守夜活動。這等於又完成了一項抵抗北京壓迫的重大政治行動。

十字架報說，在香港的暴力衝突導致數千人被捕後，香港幾乎每天都發生反抗行動。定期有100萬人到200萬人參加。這名香港律師說，我們的抵抗的精神永遠不會枯竭»。

去年香港反送中運動導致民主派在地方選舉大翻盤後，北京不顧1984年對香港“一國兩制，50年不變”的承諾，強推壓迫性的香港版國安法。此舉導致香港面臨提前27年失去自由和司法獨立的危險。5月24日香港人衝破警察禁令，上街抗議北京的這個國安法。當天數十人被捕，十字架報說，這是港人在向全世界發出SOS呼救。

勝負未覺 生死攸關

該文說，但是香港反抗運動的成果非常少。這場運動的導火索是北京想要的“送中條列”。這個旨在向中國內地引渡的修法草案在2019年3月中旬引發港人憤怒，上百萬人上街遊行，並出現愈演愈烈的暴力。最後，送中條例在去年9月被撤回，但民眾要求調查警方暴力和落實普選等訴求未獲滿足。

在與中國不平等的鬥爭中，悲傷，憤怒，強恨，有時甚至是仇恨，充斥着香港人的心。在香港生活多年的大學研究員，政治專欄作家蘇鼎德（Éric Sautingé）指出，“在他們（港人）眼中，這場戰鬥的勝負至今未決。 這種心態非同尋常，因為它持續了一年，給香港人口造成了經濟和社會的所有後果。這已遠遠超出了傳統的政治鬥爭，因為對香港人民來說是“生死攸關”的問題。他們會一路走到底，也許能活下來”。

英國首相約翰遜6月2日宣布，如果中國堅持在香港實施國家安全法，那麼英國將讓300萬香港人獲得英國海外護照，並可獲得英國公民身份。他說，“如果中國繼續往前走，英國出於良心，不能聳聳肩，忽視不理，繼續做別的事。相反，我們將履行我們的義務並提供替代方案”。一些香港人正在考慮流亡英國。

未來數月，香港人的毅力將受考驗。敏感的日子相繼到來：6月9日是反送中首次百萬人大遊行1周年。7月1日是香港97年回歸中國的“哀悼”日，也迫在眉睫。

法國里爾天主教大學講師，地緣政治專家Barthélémy Courmont指出，香港反抗北京的運動將有更大的信心。港政則被夾在北京的堅定意志和香港輿論的堅定決心之間。疫情限制措施維持到7月底，如果警方大規模鎮壓，那麼緊張局面勢必會惡化。