印尼建高鐵 或加日本選項刺激中國

印度尼西亞政府將在近期確定向在中國支援下建設的連接首都雅加達和附近萬隆的高速鐵路項目中加入日本的方案，計畫試探日本方面的反應。印尼希望與日本提供協助的連接雅加達與第2大城市泗水（蘇臘巴亞）的現有鐵路的准高速化計畫合並，以提高業務效率。印尼似乎還期待以此刺激中國方面，使工程進展遲緩的高速鐵路建設向前推進。

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據日本經濟新聞今天報道稱，印度尼西亞擬邀日本參加高鐵項目。印尼外長蕾特諾稍早在6月4日的在線記者會上透露，“已開始討論能否延長高速鐵路和將日本納入共同事業體”。

日本現在為連接雅加達—泗水之間約750公里的新鐵路計畫提供協助。在印度尼西亞政府內部，越來越多觀點認為與從雅加達向東南和東新建2條鐵路相比，統一為1條更有效率。

佐科政權2015年針對雅加達—萬隆間的高速鐵路建設，接受了不讓印度尼西亞產生財政負擔的中國提案。計畫以時速350公里連接140公里的距離，將所需時間從現有鐵路的3個半小時縮短為45分鐘。2016年1月舉行動工儀式，力爭2019年開通。但是，提供建設費75％的中國國家開發銀行作為貸款條件，提出要完成土地徵用，情況一直發生變化。土地徵用陷入僵局，工作進展遲緩，將開通預定時間推遲至2021年。此外，由於新型冠狀病毒的影響，工程暫時中斷。

印尼經濟統籌部部長艾朗卡·哈塔托提出了開通進一步推遲1年的展望。由於推進業務整體的調整，費用將超過新的預算。此前預計為55億美元的總建設費將增至60億美元。在此背景下，提出的是將高速鐵路延伸至泗水，在此基礎上將日本納入共同事業體的方案。

據該報道，日本方面似乎對此感到困惑。早已啟動雅加達—泗水間的鐵路商業化調查，難以改變計畫。這是充分利用現有的爪哇島橫貫鐵路的方式，線路的標準與中國主導的高速鐵路有所不同。日本的外務省相關人士表示：“難以想象（印度尼西亞提出的方案）包含哪些內容”。關於高速鐵路計畫，當初日本政府與企業力爭以新幹線方式獲得訂單，但佐科政權選擇了中國方案。