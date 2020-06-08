反修例運動1周年仍有67%港人堅持五大訴求

6月9日是驚動全球的香港反修例運動1周年，警方迄今已拘捕了接近9000人，以各類罪名向逾1600人提出起訴，被捕者身心受損者更是不計其數，為了進一步對香港加壓，北京早前決定繞過香港立法會制定港區國安法，然而中共的高壓對港措施，仍然未能減滅港人爭取包括普選在內的五大訴求的決心。香港民意研究所最新進行的調查發現，有67%的港人對爭取民主的決心有增無減，或起碼決心不變。

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在此同時，有學生組織原定計畫8日下午在反修例運動1周年之前在尖沙咀發起遊行，但已遭警方反對，組織質疑是政治打壓。

香港民意研究所受蘋果日報委託所進行的調查顯示，市民爭取五大訴求的決心，有30%受訪者對比一年前是有增無減，認為無改變的則有37%，認為減少的有25%，換言之，有67%的人對爭取訴求的決心不變，有些甚至是有增無減，可見威權恐嚇下，港人抗爭心志未有消減。

民陣副召集人陳皓恆表示，接近四成人認為爭取五大訴求決心不變的數字十分重要，料令極權政府面對極大難題。他指在中共打壓下，“大家都會驚（怕），這種恐懼乃自幾十年來認識共產黨的惡行”，但他讚揚港人厲害，仍然堅持五大訴求，希望市民在港版國安法勢在必行下，一如六四當日不顧警方反對，上街悼念，繼續企硬。

市民未來料持續抗爭，港府施政勢舉步維艱。中大政治與行政學系副教授馬嶽告訴蘋果日報，雖然林鄭月娥否認是傀儡政府，但中央實際上已直接管治香港，外界觀感亦認為香港已淪為一國一制。他指民望低固然令港府管治困難，但相信對港府工作影響不大，“民望低，對中央服從性會更高”，預料政府在民生方面持續“做些事情”，政治問題由中央直接指令，“看不到高官會resist（反抗），只會協助解說”。他表示，除非中央政策改變，相信不會讓特區首長“換馬”，“中央直接來（管），（即使）換民望高的人效用都不大”。

此外，學生動源召集人鍾翰林表示，他們原本計畫在今（8日）下午發起遊行，“我們希望以合法和平理性的方法，令不同市民合法地走上街頭，表達他們的意見，表達言論自由，但警方以過往有相同主題的遊行，都會發生暴力抗爭、衝突，以學生動源是主張勇武抗爭的組織為由拒絕遊行，我們學生動源是強烈不滿。”

警方的反對通知書亦以限聚令及阻礙交通作為理據，反對遊行申請。學生動源改在尖沙咀海傍設立街站宣傳，期間大批防暴警員在附近戒備，亦都有警員拍攝現場情況，他們指，會再申請本月16日於港島發起遊行。

五大訴求是指全面撤回逃犯條例修訂草案（已成功）、撤回“暴動”定性（包含612抗議活動）、撤銷所有反送中示威者控罪、成立獨立調查委員會，徹底追究警隊濫權情況，以及立即實行“真雙普選”。