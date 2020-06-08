德國政府對中國疫苗成果持懷疑態度

據柏林《每日鏡報》報道，德國政府對中國就新冠病毒疫苗研發取得的成果持懷疑態度，因為疫苗風險尚不明確。

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在自民黨議會黨團的詢問下，聯邦政府答覆說，“用不同的方法研究儘可能廣泛的候選疫苗”非常重要。但是，人們必須“認真考慮”使用滅活疫苗來預防新冠病毒。

自民黨議會黨團經濟政策發言人和問題提交人萊因哈特胡本（Reinhard Houben）表示，德國政府對中國研究成果持懷疑態度是“合理的”。他在提問時，就提到德國對中國的依賴，近幾個月來尤其表現在防護設備和藥物上。研製出疫苗後，人們擔心，德國和歐洲要得到疫苗將“被拖延並必須付出巨大代價。”

4月底，中國北京科興公司宣布成功研製出Sars-CoV2滅活疫苗。疫苗引發獼猴免疫反應。但是尚不能排除該滅活疫苗可能引發的某些風險。比如，感染增強抗體引發的併發症或所謂的增強呼吸道疾病症。後者意味着，接種疫苗後，接觸感染病毒而生病會比未接種疫苗時更嚴重。

聯邦衛生部國務秘書薩賓韋斯在回應自民黨的詢問時，還提到了更多風險。“為了以工業規模生產消除了活性的死疫苗，必須處理大量有傳染性的新冠病毒。這使得疫苗生產必須在非常高的安全措施下進行。”據聯邦政府所知，使用其它可選疫苗技術則不會產生此類風險。

政府的答覆還顯示，德國政府顯然幾乎沒有從中國那裡獲得任何有關疫苗開發的信息。而沒有相關科學數據，德國也就無法對中國的疫苗研究作出恰當評估。

根據上周公布的消息，德國與荷蘭、意大利和法國一起，希望加快歐洲新冠病毒疫苗的研發，以便所有歐洲人都能從中受益。建立這一聯盟，也是為了應對中國和美國在研發疫苗上的優勢。

德國政府還承諾，歐洲開發出來的疫苗將向全球提供。德國政府致力於讓全球共享疫苗，希望“儘早確保疫苗在全球範圍內得到使用。”