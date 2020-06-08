新冠病毒中國疫情今報告境外輸入4例
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中國官方今天公告，6月7日昨天報告新增確診病例4例，均為境外輸入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，也是境外輸入病例（在上海）。6月6日中國新增6例確診病例，其中1例為來自海南三亞的本土病例，為湖北輸入病例。
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據路透社說，6月7日中國大陸新增新冠肺炎確診4例均為境外輸入，新增無癥狀感染者2例
中國國家衛生健康委員會周一公告說，6月7日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例4例，均為境外輸入病例（四川3例，上海1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。
當日新增新增無癥狀感染者2例（均為境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察37例（境外輸入1例）；尚在醫學觀察無癥狀感染者201例（境外輸入44例）。
境外輸入現有確診病例63例（無重症病例），現有疑似病例4例。累計確診病例1,780例，累計治癒出院病例1,717例，無死亡病例。
6月6日中國新增6例確診病例，其中1例為來自海南三亞的本土病例，為湖北輸入病例。確診病例胡某某，女，37歲，湖北省天門市籍，其6月5日隨湖北旅遊團到三亞遊玩。
據路透社，累計收到香港1,106例（出院1,049例，死亡4例），澳門45例（出院45例）。