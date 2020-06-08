中國/新冠肺炎

新冠病毒中國疫情今報告境外輸入4例

新冠病毒圖 © 網絡照片

中國官方今天公告，6月7日昨天報告新增確診病例4例，均為境外輸入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，也是境外輸入病例（在上海）。6月6日中國新增6例確診病例，其中1例為來自海南三亞的本土病例，為湖北輸入病例。