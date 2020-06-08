日本官房長官否認在香港問題上美國等對日本感到失望

日本官房長官菅義偉，在5月28日下午的記者會上，針對中國人大通過涉港《國安法》指出：在國際社會和香港市民強烈的擔憂中通過決議，對此表示深深地憂慮。

日本官房長官菅義偉在8日的記者會上，在談及關於中國人大通過涉港《安全法》決定，日本政府曾被詢問是否參加美國、英國等嚴厲批評中國的聯合聲明，但日本表示拒絕的相關報道時指出：“我國已將我們強烈的主張，通過高層直接向中國方面傳達，也向國際社會發出了明確的信息”，“美國和英國等相關國家對於我國的對應給予高度評價，所謂傳出了失望的聲音完全不符合事實。”

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日本共同社7日報道說：“英美兩國與澳大利亞、加拿大4國在中國決定建立該法制的5月28日發表了聯合聲明，向中國表示‘深為關切’，強烈批評稱這是違反規定以一國兩制方式歸還香港的1984年《中英聯合聲明》的行為。

據相關國家當局人士透露，此次的聲明由英國和加拿大主導。日本政府在聲明發表前曾接到暗中詢問，但表示了拒絕。一名相關國家當局人士說：‘日本大概重視與中國的關係吧，說實話，我很失望。’”

菅義偉接着指出：在5月28日中國全國人民代表大會通過涉港《安全法》決定時，“在其他相關國家之前，我和茂木敏充外相表明了深深的憂慮”， “外務次官秋葉剛男召見中國駐日大使孔鉉佑，明確傳達了我們的立場。”

菅義偉進一步指出：和共有基本的價值觀念和思考方式的七國集團(G7)等相關國家緊密合作是重要的，應該和包括七國集團等在內的國家一起發出適當的信息，和相關的國家繼續合作。