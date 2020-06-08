中國官方舉辦《基本法》頒布30周年網上研討會，港澳辦副主任張曉明發言時表示，香港的局勢發展變化已去到“非中央干預不行”的地步，不論香港和外國對國安法怎麼說，中國會堅定不移地在香港推行國安法。他特彆強調，國安法與絕大多數市民無關，針對的是分裂國家等四類行為和活動，懲治的是極少數人，不會擴大打擊面，更不會羅織罪名、任意入罪。

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據自由亞洲今天報道稱，港澳辦指不論外國怎麼說都要通過港版國安法。

在談到香港國際金融中心地位時，張曉明認為，香港的金融市場，代表的已不是香港，而是整個中國和國際社會，“港區國安法”通過之後，北京對香港的支持力度，肯定會加大，包括大家關心的鞏固香港國際金融中心地位的問題，北京會不遺餘力。

張曉明表示，從人權自由保障而言，除了少數人，對大部分市民而言，立法是更大保護，他們從此有免於“黑暴”、不被“私了”的自由，不用再為未成年的孩子擔心，不用擔心他們因為衝動留下案底，形容現在正是香港由亂變治的時機。

張曉明形容，國家安全的底線愈牢，香港的優勢愈大、自由發揮的空間愈大，對國家深化改革開放，貢獻的力度更大。

張曉明提到，他早前看電視時，有一名市民被問到會否擔心立法時回應指，國安法在全世界任何國家都有，反問為何香港沒有，為何香港立不了國家不能立，又問誰人有超越法律的特權。

張曉明最後表示，他相信不論外面的人怎麼說，全國人大常委會都會就港版國安法立法，並確保在港實施，香港將有如裝上了“殺毒軟件”，之後一定會運作得更暢順。

據該報道，至於為什麼中央要出手，張曉明認為，香港已到了鄧小平所指“非出手不可的地步”，香港內外勢力已成長期問題，更有愈演愈烈之勢，不少破壞已表現出恐怖主義犯罪方向，又有港獨言論、焚燒國旗等行為，加上一些外部勢力及台灣勢力推波助瀾，又提到美國的香港人權與民主法案以國內法干預香港等，令香港出現了回歸以來最大風險。