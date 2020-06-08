病毒未匿蹤 中國南方又洪災嚴重

中國南方近日豪雨成災，釀成洪水，且災情不斷擴大。1日以來，中國南方發生入汛以來最強降雨，江南大部、華南中北部及西南地區東部等地累計雨量達到100至250毫米。影響所及，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南等8省區，多達52條河流水位超出警戒線。中國國家防總表示，氣象單位預測，未來3天中國南方仍將有持續豪雨發生。

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據中央社今天報道稱，中國南方水患災情嚴重，官方再調升應急等級。

中國南方近日豪雨成災，釀成洪水，且災情不斷擴大，廣東15個城市宣布停課，水利部也再將水旱災害防禦的應急響應由4級提升至3級。中國南方1日起迎來汛期最強豪雨，綜合陸媒報導，7日至8日，廣西、廣東、福建、貴州、江西和浙江等省共有52條河流有超警洪水。

湖南的長沙、湘潭等20幾個縣市發生洪澇災害，9.35萬人受災，緊急轉移3205人，一批工農業基礎設施受不同程度的破壞。而該省也有4座中型水庫水位已超汛限。廣東也出現暴雨，包括珠海、清遠等15個城市8日上午發布暴雨紅色警戒，中學以下的學校自動停課。廣西許多城市出現內澇，桂林一所學校因內澇導致300名師生一度受困，所幸最後全部被救出疏散。

該報道稱，中國南方各省區近日連降豪雨，部分地區出現災情，其中以廣西壯族自治區最為嚴重。中國國家防汛抗旱總指揮部今天宣布啟動防汛4級應急響應，並派遣工作組前往廣西指導防汛工作。

該報道引述中新社消息，中國國家防總表示，氣象單位預測，未來3天中國南方仍將有持續豪雨發生。

消息稱，1日以來，中國南方發生入汛以來最強降雨，江南大部、華南中北部及西南地區東部等地累計雨量達到100至250毫米。影響所及，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南等8省區，多達52條河流水位超出警戒線。

中國中央氣象台今天進一步將暴雨預警等級調高到“黃色”，預計未來3天，江南、華南、西南等地仍有持續豪雨，累計雨量將有100至200毫米，廣西北部可達300到400毫米。因此，廣西及福建部分河川水位將超過警戒線。

中央社說，此外，今天從廣州開往重慶的一列高鐵動車，今早8時30分左右行經廣西賀州一帶時，因軌道旁落石坍方導致列車出軌，駕駛員輕微擦傷，車內其餘248人被轉移搭乘其他列車。