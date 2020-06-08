綠營支持陳其邁參選高雄市長藍營朱立倫表態願與黨一起承擔

韓國瑜被罷免後，高雄市長選戰緊鑼密鼓響起，國民黨今天否認黨主席江啟臣將親自參選的傳聞，親近前主席朱立倫的人士則透露，只要黨有需要，朱立倫會與全黨一起承擔。至於民進黨則可能派出之前被韓國瑜擊敗的現任行政院副院長陳其邁參加補選，演出復仇記。

廣告 繼續瀏覽後續

陳其邁是在一年半前的高雄市長選戰中，被國民黨人氣超旺的政治明星韓國瑜擊敗，被迫終結了民進黨在高雄市長達20年的執政。也因此，這次陳其邁捲土重來，被視為復仇記，這個人選也是民進黨的共識。

不過這次高雄市長補選有一個很大的變量，就是韓國瑜會不會針對罷免案提出「罷免無效」的司法訴訟。

依台灣的法律規定，韓國瑜將在中選會12日公告罷免結果後喪失市長職位，必須在三個月內補選新市長。

但韓國瑜如果提出司法訴訟，那麼在訴訟結束前，依規定不得辦理補選。甚至於官司如果拖久一點，結束時本屆市長任期已剩下不到兩年，依規定就不必再辦理補選，而是由中央派出的代理市長，一直代理到任期結束為止。

因此，綠營的盤算是，如果韓國瑜不提罷免訴訟，確定辦理補選，陳其邁就是黨內公認的候選人。

至於國民黨的候選人，也將受到這條規定的影響。目前有兩個方案，如果韓國瑜不提訴訟，三個月內辦理補選，就找高雄當地年輕政治人物出來挑戰。如果韓國瑜提出訴訟，將會導致補選的時間延後，則國民黨的中央級政治人物就來得及遷戶口到高雄，以便和民進黨再對決一次。不過這也有風險，如果訴訟時間拖太久，最後補選將會取消，由代理市長代理到任期結束。

國民黨黨主席江啟臣今天宣布，10日起起行動中常會改到高雄市舉行，展現國民黨對高雄市的重視和志在必得。至於前黨主席朱立倫被點名參選，親近朱立倫的人士今天表示，如果選擇法律戰，就不要再拖延，讓熱門人選能遷戶籍到高雄備戰；對於朱立倫是否願意投入補選，這位人士說，只要黨需要，朱立倫會與全黨一起承擔。