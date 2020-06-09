世衛組織警告 新冠疫情仍在一些國家嚴重蔓延

世衛組織今天發出警告說如新西蘭，歐洲等國加快解禁步伐，但是如在美洲和南亞新冠疫情致死率高，而且新冠疫情在全球總趨勢是繼續惡化。世衛總幹事譚德賽呼籲各國不要放鬆警惕，掉以輕心。世界銀行估計自從1870年發生世界大蕭條以來，新冠疫情是人類社會150年來正在經歷的最嚴重危機。

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世衛組織總幹事譚德賽今天發出警告，雖然如新西蘭已經全部解禁，部分歐洲國家新冠疫情出現好轉，一些歐洲國家加快解禁步伐，但是新冠疫情在全球總趨勢還在惡化，特別是在美洲和南亞。

自從新冠疫情在中國爆發後，目前各國官方統計數位顯示已經在全球造成超過40.4萬人死亡，196個國家和地區已經診斷出700多萬例感染病例，而美國，英國和巴西死新冠病毒致死人數最多。

世界銀行估計自從1870年發生世界大蕭條以來，新冠疫情讓人類社會正在經歷150年來的最嚴重危機。該組織預計今年全球經濟將萎縮5.2%，屬於二戰以來的最高，7百萬至1億人有可能陷入極端貧困。

新西蘭從本周一已經全面解禁，俄羅斯首都莫斯科也放鬆限制措施，歐洲等國加快恢復經濟生產步伐，但是僅在本周一，世界各地新增新冠病例超過13萬6千人，其中75%病例集中在美洲與南亞的10個國家，而且新冠疫情在全球總趨勢是繼續惡化。

世界衛生組織建議各國繼續維持防疫措施。世衛總幹事譚德賽呼籲各國不要放鬆警惕，掉以輕心。