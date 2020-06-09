中國北京疫後加固大規模防患 限時各區3年達標

北京市今天推出加強公衛緊急應變體系建設3年計畫，提出到2022年，北京負壓病房增至700間；各區有1到2處公共建築可緊急轉為集中醫學隔離觀察點、方艙醫院或後備救濟救災場所。北京還將制定針對上述計畫的監測評估方案，對主要指標、重點任務進度和效果進行年度評估，並建立問責追溯機制，對於重大公共衛生事件處置不當、履職不力、未按要求落實措施或完成任務的，追究有關部門和人員的責任

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據中央社今天報道稱，後疫情時代，北京令各區3年完成隔離點徵用計畫。

新冠肺炎病毒疫情爆發後，中共總書記習近平曾多次表示，這次應對疫情，暴露出中國在重大疫情防控體制機制、公共衛生體系等方面存在的一些缺點。據北京日報，中共北京市委、市政府今天推出“加強首都公共衛生應急管理體系建設三年行動計畫（2020-2022年）”，要求在2022年底前，建設189個社區衛生服務中心發熱篩查哨點、完成公共衛生機構和二、三級醫療機構間交叉培訓600人等。

該計畫並要求完善“3+2”傳染病醫院布局，地壇醫院主責呼吸系統傳染病救治、佑安醫院為消化系統傳染病、解放軍總醫院第五醫學中心則是傳染病綜合救治；並將中日友好醫院作為外籍患者救治的備用定點醫院、小湯山醫院作為戰備救治基地，日常作為臨床培訓基地、康復基地及體檢篩查基地。

據報道稱，計畫同時要求制定大型公共建築轉換為應急設施預案，以及臨時可徵用的公共建築儲備清單。公共建築在突發公共衛生事件發生時，依法可臨時徵用為集中醫學隔離觀察點、方艙醫院等場所。新建的體育場館、劇院等大型公共建築，要兼顧緊急救治和隔離需求，預留轉換接口。據計畫預估，到2022年，各區有1到2處公共建築可在緊急狀態時轉為集中醫學隔離觀察點、方艙醫院或後備救濟救災場所。部分防空設施可作為戰備防控物資儲備庫。

計畫也提到，到2021年底，全市二級以上公立醫療機構發熱、呼吸、腸道門診設置均應符合醫院感染管理相關要求，具備為發燒病人及時開展傳染病篩查的能力。2022年底前其他類型二、三級醫院全部完成發熱、呼吸、腸道門診規範化建設，驗收合格並投入使用。

在醫療資源方面，計畫提出在2022年底前，全北京市負壓病房必須增至700間；同時建設“市－區－機構”三級醫用物資設備儲備體系，建立戰略和緊急物資儲備目錄，制定應急物資儲備清單。據計畫指出，到2020年底，北京市、區、醫療機構三級醫用口罩、防護服、檢測試劑等必要醫用物資儲備量滿足30天以上需求。到2022年底，各類物資儲備能滿足重大突發公共衛生事件發生後1至3個月的需求。定期發布健康提示，引導單位和家庭常態化儲備適量緊急物資。