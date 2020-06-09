中澳關係再冰降 中國教育部提醒謹慎前往留學

中國教育部周二發布2020年第1號留學預警，提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳大利亞或返澳大利亞學習。中國留學生是澳大利亞外國留學生中主要生源之一。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，中國教育部發布留學預警，提醒留學人員當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

根據中國教育部星期二今天發布2020年第1號留學預警，提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳大利亞或返澳大利亞學習。受此影響，澳元AUD=擴大跌幅，目前下跌0.7%至盤中低點0.6970美元。

據中國教育部網站發文稱，近期，澳大利亞主要高校計畫於7月前後陸續開學。全球新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。疫情期間，澳大利亞發生多起針對亞裔的歧視性事件。

此前，中國文化和旅遊部已建議中國遊客切勿前往澳大利亞旅遊，因對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升。

據消息，澳大利亞官員稍早回應，否認當地發生一波針對中國人的暴力事件。

路透社說，畢馬威(KPMG)和悉尼大學的一份報告顯示，2019年中國對澳洲的投資減少了一半以上，今年還將繼續下降，受新冠疫情以及政府對此類資金流入審查的負面看法影響。