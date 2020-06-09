地攤經濟或中央爭議 成地方政府難題

中國總理李克強在山東煙台考察時稱讚地攤經濟、小店經濟：是人間的煙火，是中國的生機。一時間“地攤、夜市”經濟成為民間與媒體熱議的話題，大有“全民練攤”之勢。只是在熱度還沒有退潮的時候，包括北京、深圳等一線城市明確表態不適合地攤經濟，網上流傳的兩地可以擺攤的地方也都是謠言。路透社今天撰發文章說， 留給中國地方政府的一道考題。

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據路透社今天報道稱：“地攤經濟”鼓勵還是嚴控？ 留給中國地方政府的一道考題。北京日報近日刊登評論文章稱地攤經濟不適合北京，“地攤經濟”近日成為熱詞，一張所謂的北京“地攤地圖”也在網上流傳，但經記者向市城管委核實，此為謠言。帖子中的109處擺攤地點，實際上是多年前本市無序設攤較為集中的點位。

據該文章說，”北京是國家首都，北京形象代表首都形象、國家形象。作為全國首個減量發展的超大型城市，有着自身的功能定位和管理要求。“

而深圳的官網也有一篇文章的標題就是忘了“擺地攤”吧！據深圳新聞網報導，城管部門在疫情防控期間，"一手抓疫情防控、一手抓復工復產"，實際上一些街道已經根據自身情況，對店外經營採取了寬鬆、包容的態度。

至於是否會以官方的方式臨時放開“地攤經濟”，這需要市場監管、城管執法、住建等多部門進行協調評估。目前深圳尚未出台“地攤經濟”相關管理辦法，暫時不會公布任何臨時擺攤點。

據路透社說，對於擁有14億人口大國的中國而言，雖然GDP總量已躍居世界第二，人均GDP也超過1萬美元，但亮麗數據的背後，中國仍有6億人口月收入不超過1,000元人民幣。尤其是地區間、中西部城市間的差距相當大。近幾年來，中國的基尼指數（衡量貧富差距）波動不大，2018年中國基尼指數大約在0.474，但都超過了警戒線，表明中國的貧富差距較大。

對於步入後疫情時代的中國，面對穩就業壓力的劇增，鼓勵“地攤夜市”經濟或許不失為民眾自謀生路的最簡捷方式。只是對於定位不同的城市而言，該不該鼓勵以及實施後如何管理，決定權顯然更應該交給地方政府根據實際情況，並結合民意決定，而不應被輿論和權力綁架。而這也是適應百年大變局下，考核地方政府治理能力的一個重要內容，尤其是中國政府強調以民為本的執政理念，如何真正體現出來，讓民眾有真正的獲得感，並對地方父母官的考評權交給轄下百姓，才能真正杜絕政府部門不作為的懶政、庸政行為。