無懼北京 捷克參院主席宣布8月底訪問台灣

捷克媒體透露，捷克參議院議長維特齊今天宣布將訪問台灣，日期為8月30日至9月5日，訪團成員將包括政治、企業和科學界人士。維特齊堅持，訪團成員應搭乘官派飛機，比照官方行程處理。評論指此行將激怒中國。

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據中央社今天報道稱，無懼中共打壓，捷克參院議長8月底訪台。

該報道稱，對於維特齊（Miloš Vystrčil）正式宣布訪台，台灣外交部下午表示誠摯歡迎，將與立法院妥為協調準備，提供各項協助。

據CT24zive等數家捷克媒體消息，維特齊下午召開記者會，正式宣布訪台。他提出的訪台理由包括應抗拒北京威脅施壓，堅守主權與自由、民主等價值。此外，訪台有助促進捷克的經濟、教育、科學和文化發展。

維特齊曾因對台灣捐贈口罩等醫療物資協助捷克對抗新冠肺炎病毒疫情表示感謝，並與中華民國青天白日滿地紅國旗合影，引發中國駐捷克大使館不滿，大使館甚至曾致電警告他勿祝賀台灣總統就職。不過，無視親北京的捷克執政聯盟及企業施壓，維特齊近日仍決定訪台。

中央社說，前捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原訂2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝逝。當地媒體曾揭露，柯佳洛疑因受中國施壓猝逝；專家指出，中國駐捷大使對柯佳洛施壓，是應捷克親中政治人物要求為之，背後牽扯個人經濟利益。捷克與中國、台灣的關係角力再度受關注。