特朗普擬簽涉疆制裁中國官員法案

美國總統特朗普計畫簽署一項法案，呼籲對迫害維吾爾族穆斯林的中國官員進行制裁，但沒有提供簽署的時間表。中國駐華盛頓大使館重申了此前的聲明，稱該法案“公然抹黑中國的反恐和去激進化措施，嚴重干涉中國內政”，中方對此表示“譴責和堅決反對”。

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據路透社說， 據一位知情人士周一透露，美國總統特朗普計畫簽署一項法案，呼籲對迫害維吾爾族穆斯林的中國官員進行制裁，但沒有提供簽署的時間表。上月在美國參眾兩院獲得兩黨支持通過的該法案，要求對那些應為鎮壓中國新疆維吾爾族和其他穆斯林擔責的人實施制裁。聯合國估計超過一百萬穆斯林被關押在新疆的再教育營內。

中國駐華盛頓大使館重申了此前的聲明，稱該法案“公然抹黑中國的反恐和去激進化措施，嚴重干涉中國內政”，中方對此表示“譴責和堅決反對”。據中國大使館補充說，“我們敦促美國立即糾正錯誤，停止利用新疆問題干涉中國內政，避免在錯誤的道路上越走越遠。”

該報道稱，該法案取得進展之際，美中兩國在冠狀病毒大流行的起源問題上關係日益緊張，且中國最近試圖通過一項新的國家安全法來限制香港的自由。中國否認對疫情處理不當，並表示美國應該停止干預香港事務和中國內政。特朗普上周表示，他不會考慮就北京推動在香港實施國安法而對中國國家主席習近平個人實施制裁。但這位共和黨總統最近下令他的政府開始取消美國對香港的特殊待遇的進程，以懲罰中國，並表示華盛頓還將對那些被視為“扼殺－絕對扼殺－香港自由”的人實施制裁。

這項立法是由共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)提出的。議案並點名中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國應為“嚴重侵犯他們的人權”負責。

據路透社，彭博新聞周一早些時候報道了該法案簽署的消息。