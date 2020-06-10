反修例一周年港人上街警方濫捕53人包括兩名區議員

香港反修例運動一周年晚上，警察在中環進行大圍捕，多名手無寸鐵的年輕人被下令一字型站在街上接受搜身檢查。

6月9日是香港反逃犯條例修訂街頭抗爭運動一周年，港島多處有人上街，響應“6.9香港人抗爭一周年港島區大遊行”的號召，警方在中環多處布防，並且被指對上街聲援抗爭行動的人士進行濫捕，至10日凌晨，總共有53人被捕，元朗區議員張秀賢稱該區兩名區議員林進和伍健偉亦一併被捕。

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大批防暴警察晚上集結在中環環球大廈外，現場有記者遭到辱罵及被防暴警強行扯開，其間防暴警更使用胡椒球槍及胡椒噴劑，有人被警察追捕時壓在地上。

警方表示，截至10日凌晨，在中環一帶共拘捕53人，分別為36男17女，涉嫌干犯非法集結及參與未經批准集結等罪名。據蘋果日報報道，被捕人士拘留在北角警署內，警署門外有一批社工及義務人員協助被捕者。

晚上約6時，在遊行未開始時，警方已在遮打花園一帶截查市民，但仍有逾千市民沿皇後大道中遊行，並着亮手中的手提電話，形成一片燈海。警方之後在各處推進，發射胡椒噴劑、胡椒球槍等，隨後在中環包圍逾千名和平聚會的市民，並於最後帶走至少數十人。

此外，網民又呼籲港人在6月15日上街悼念被視為反修例運動的第一個犧牲者梁凌傑。去年6月15日，身穿寫有“林鄭殺港、黑警冷血”黃色雨衣的梁凌傑在金鐘太古廣場墮下身亡，成為反送中運動首名犧牲的抗爭者。

民陣形容，他是這場運動的真正領袖，港人一直堅持的五大訴求，正是梁凌傑的橫額所寫。民陣呼籲港人下周一一同穿起黑衣、佩戴白絲帶，悼念他逝世一周年。民陣秘書處成員當晚會前往太古廣場獻花，警方則曾勸止他們公開悼念。

根據警方提供的官方資料，截至今年5月底，因反修例運動被捕者多達8986人，包括6645名男、2341名女，年齡介乎11歲至84歲，涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。

而截至今年5月底，有1808人被起訴，比率僅20%。當中有35人獲撤銷控罪，3人在審訊後無罪釋放，64人須簽保守行為，1人被判照顧或保護令，101人則被定罪，其餘則仍在司法程序當中。

最多人被控罪行依次為暴動罪（612人）、藏有攻擊性武器（278人）和非法集結（242人）。

警方數字顯示，18歲以下被捕者有1,609人，佔總被捕人數約17.9%。涉及罪名包括參與暴動、非法集結、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等，當中280人已被起訴。而被捕者中，16歲以下則有635人，當中98人已被起訴。而被捕學生亦有3666人，佔總數約40%，當中692人被起訴。