堪培拉反駁中國關於留學生謹慎前往澳洲的疫情理由

澳大利亞政府及主要大學10日對中國政府日前以新冠病毒疫情以及當地對華人的歧視為由，建議中國留學生避免前往澳洲的說法，強調澳洲一向廣迎世界各國來賓，也很好地控制了新冠病毒疫情。

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中國教育部9日發布留學預警，建議中國留學生謹慎前往澳洲學習。這份預警措辭含混地指出， 全球新冠病毒疫情尚未得到有效控制，而澳大利亞主要大學即將解除疫情封禁令，陸續開學。而且疫情期間，澳大利亞曾發生多起歧視亞裔人士的事件。

澳大利亞教育部長10日對此做出回應指出，澳大利亞是多元文化國家，一向廣迎世界各地來賓。他同時重申，澳大利亞很好地控制了新冠疫情在其境內的發展，駁斥中國關於澳大利亞對於外國留學生來說不是一個安全的目的地的說法。

澳大利亞8間著名大學組成的集團的負責人也在10日表示，校方沒有接到任何校園內發生歧視行為的報告，更何況因應疫情， 各大學校園目前都處於關閉狀態。該負責人對中方建議留學生不要前往澳洲的做法表達關切，對大學捲入地緣政治爭辯感到遺憾。

中國上周五也對國人赴澳大利亞旅遊提出預警。

中方這些舉措發生在中澳兩國關係再度緊張之際。 澳大利亞政府曾在4月提議對2019年底開始自中國向世界各地擴散的新冠病毒疫情展開獨立調查，引發中國政府抗議。中國駐澳大使當時就曾暗示，倘若澳大利亞堅持獨立調查主張，中方可能以經濟制裁回應，中國遊客和留學生可能不再前往澳大利亞。

澳大利亞外國留學生中，中國留學生人數最多，是澳大利亞大學的重要經濟來源。

根據路透社的報道，澳大利亞各大學因新冠疫情導致外國留學生無法就學，而蒙受的損失可能高達100億歐元。

近期，中國也宣布暫停進口澳大利亞穀物和牛肉。

目前，澳大利亞各大學均處於關門狀態，邊境也基本關閉。但各大學計畫在7月開學。