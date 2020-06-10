安倍稱將力爭主導七國集團發表有關涉港《國安法》聲明

日本首相安倍晉三在10日的眾院預算委員會會議答疑時表示，對於中國決定在香港引入涉港《國安法》一事，將以發表七國集團共同聲明為目標加以努力，並表示日本力爭成為牽頭人。

廣告 繼續瀏覽後續

安倍在眾院預算委員會上回答國民民主黨代表玉木雄一郎時表示：將在“一國兩制”的前提下考慮這個問題。

他指出：七國集團是共有自由、民主主義、人權、法律統治的普遍價值觀的國家的集合，對世界發揮領導作用具有很大的意義。

美國、英國、澳大利亞、加拿大4國中國人大通過涉港《國安法》決定後發表了強烈批評中國的聯合聲明。

但是在七國集團中國德國和意大利與中國關係比較良好，七國集團就是發表聲明，似乎也難以達成一致使用非常尖銳的措辭批評中國。

日本共同社7日報道說：中國在香港建立國家安全法律制度，6日獲悉日本政府曾被詢問是否參加美國、英國等嚴厲批評中國的聯合聲明，但日本表示拒絕。多名相關國家當局人士透露了該消息。日方希望與中國改善關係，以不追隨歐美各國的方式展示了對中方的顧及，但美國等相關國家中出現了對日本的做法感到失望的意見。

而日本政府否認了美國等相關國家對日本表示失望的報道，但是對於英美等四國是否要求過日本參加和日本是否拒絕則不置可否,而共同社報道引起日本政府和自民黨內的一些官員和議員的不滿，自民黨參議院議員片山臯月在7日的推特中表示：剛才我和外務次官說起這件事，他告訴我：七國集團中召喚中國大使抗議的只有日本，外相河官房長官也有明確的發言，這個聲明德國和法國都沒有參加，是突然被提出來……

日本官房長官菅義偉在8日的記者會上，也否認了美英等國對日本“失望說”。